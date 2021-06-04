«ДОМ.РФ» и банк «Открытие» планируют выпуск ипотечных облигаций на сумму до 150 млрд рублей, говорится в релизе госкомпании. Такой объем указан в меморандуме, который в рамках ПМЭФ-2021 подписали замгендиректора «ДОМ.РФ», председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко и заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Дмитрий Левин.
«Рынок ипотечных облигаций «ДОМ.РФ» активно развивается: на наших глазах улучшается нормативное регулирование и торговая инфраструктура рынка, стремительно растет число инвесторов. Благодаря этому ипотечные облигации становятся для банков важнейшим инструментом для управления рисками и ликвидностью ипотечного портфеля», — отметил Федорко.
В меморандуме стороны подтвердили взаимную заинтересованность в совместной организации выпусков ипотечных облигаций, обеспеченных поручительством «ДОМ.РФ» и ипотечным портфелем банка «Открытие». Также стороны намерены координировать усилия для повышения ликвидности и развития рынка ипотечных ценных бумаг «ДОМ.РФ».
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
|
19.58%
|
28.06.2021
погашение
|Купить
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.79%
|
26.06.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
11.75%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
ЧЗПСН-Профнастил-01-боб
ЧЗПСН-Профнастил
|
11.47%
|
26.06.2021
погашение
|Купить