«ДОМ.РФ» и банк «Открытие» планируют выпуск ипотечных облигаций на сумму до 150 млрд рублей, говорится в релизе госкомпании. Такой объем указан в меморандуме, который в рамках ПМЭФ-2021 подписали замгендиректора «ДОМ.РФ», председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко и заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Дмитрий Левин.

«Рынок ипотечных облигаций «ДОМ.РФ» активно развивается: на наших глазах улучшается нормативное регулирование и торговая инфраструктура рынка, стремительно растет число инвесторов. Благодаря этому ипотечные облигации становятся для банков важнейшим инструментом для управления рисками и ликвидностью ипотечного портфеля», — отметил Федорко.



В меморандуме стороны подтвердили взаимную заинтересованность в совместной организации выпусков ипотечных облигаций, обеспеченных поручительством «ДОМ.РФ» и ипотечным портфелем банка «Открытие». Также стороны намерены координировать усилия для повышения ликвидности и развития рынка ипотечных ценных бумаг «ДОМ.РФ».