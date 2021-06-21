Каждый третий (31%) представитель малого и среднего предпринимательства пожаловался на завышенные требования соискателей к зарплате, пишут «Известия» . Это следует из майского опроса Промсвязьбанка, «Опоры России» и Magram Market Research в рамках подготовки индекса RSBI. Также, 41% бизнесменов пожаловались на дефицит квалифицированных кадров, для 14% проблемой стали географические особенности бизнеса, а каждый десятый (11%) жаловался на завышенные требования кандидатов к соцпакету. Осложняют наем высокая стоимость рекрутинговых услуг и нежелание кандидатов работать в малоизвестной компании (на это указали по 8% МСП). Четверть предпринимателей заявила, что не испытывает никаких проблем при приеме новых сотрудников.

Каждый четвертый предприниматель сообщил, что с начала года вкладывает средства в развитие своего дела, еще 23% представителей МСП пока не инвестировали, но планируют начать в этом году, 52% опрошенных сообщили, что не готовы делать инвестиции в нынешнем году. Основным барьером для расширения бизнеса предприниматели по-прежнему считают неблагоприятные экономические условия, вызванные пандемией. Препятствием также стали низкая рентабельность бизнеса, снижение спроса и невозможность спрогнозировать отдачу от инвестиций. Из тех, кто вкладывал, каждый третий (34%) делал это на заемные средства под залог бизнеса, большинство предпринимателей (59%) обошлись деньгами компании.

Опрос: россияне в среднем хотели бы получать 131,6 тыс. рублей в месяц Россияне в среднем хотели бы получать ежемесячно 131,6 тыс. рублей, выяснил сервис «Работа.ру», организовав опрос среди более чем 5 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов страны. Респондентам был задан вопрос о желаемой зарплате в текущем году; как следует из релиза компании, вопрос был открытым — без вариантов ответа.

По словам директора департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Натальи Даниной, в условиях дефицита квалифицированных кадров работодатели вынуждены прибегать к зарплатному инструменту для повышения привлекательности вакантных позиций, поэтому естественно, что соискатели завышают свои ожидания. По данным hh.ru, средний уровень предлагаемой зарплаты в России в мае 2021 года вырос на 7% (с 45 тыс. до 48,3 тыс. рублей) по сравнению с январем 2021-го, в то время как зарплатные ожидания превышают показатель начала года на 5% (с 47,7 тыс. до 49,9 тыс. рублей).

На рынке труда не существует такой проблемы, как завышенные требования по зарплате, заявил президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров. Если соискатель не может найти позицию с окладом, который соответствует его ожиданиям, он понижает их. Если все-таки находит, значит, его требования не были завышенными: ведь кто-то на них согласился, отметил эксперт. Главная проблема найма для МСП сегодня — отсутствие престижности и безопасности, считает основатель финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков. Весь хорошо растущий бизнес централизуется в Москве и возможность удаленной работы сильно снижает конкуренцию между МСП и крупным бизнесом, заявил СЕО сервиcа Jump.Finance Антон Кириллов. Чтобы это изменить, надо развивать регионы, менять условия жизни, тогда другие города и местное малое предпринимательство будут конкурентоспособными, уверен он.