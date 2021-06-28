Банк «Русский Стандарт» совместно с национальной платежной системой «Мир» выпустил кредитную карту премиального уровня «Мир Supreme». По карте можно получать максимальный cashback, снимать наличные без комиссии, получать доступ к консьерж-сервису и в бизнес-залы по всему миру, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Выгодное начисление cashback — главная особенность карты. Повышенный cashback 10% от платежной системы «Мир» начисляется в востребованных категориях покупок, сейчас это супермаркеты, рестораны и такси. Также для держателей карты «Мир Supreme» «Русского Стандарта» действует бонусная программа лояльности RS Cashback: 1,5% cashback за любые повседневные покупки. Специальные предложения: акции платежной системы «Мир» для владельцев «Мир Supreme» дают дополнительную выгоду для премиальных клиентов», — говорится в релизе.

Стоимость годового обслуживания «Мир Supreme» — 4 900 рублей в год. Уточняется, что за эту сумму к карте подключен набор специальных привилегий: снятие наличных без комиссии в банкоматах, круглосуточный консьерж-сервис. «Держателям «Мир Supreme» доступно посещение бизнес-залов аэропортов, сервис будет осуществляться в цифровом формате: на входе не потребуется предъявлять членскую или банковскую карту, достаточно будет мобильного приложения DragonPass», — сообщили в банке.

Держатели карт «Мир Supreme» банка «Русский Стандарт» смогут перевести любые покупки по карте в рассрочку. Услуга позволяет экономить на процентах: сумма покупки просто делится на равные платежи, которые необходимо вносить ежемесячно, при этом у клиента сохраняется льготный период по карте. Дополнительных ограничений по переводу операций в рассрочку нет, поскольку она предоставляется в пределах кредитного лимита по картам.

Кредитная карта «Мир Supreme» выпускается к счету в рублях РФ. Оформляется на срок пять лет. По ней предусмотрен грейс-период на покупки до 55 дней.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

