Тинькофф Банк в настоящее время тестирует сервис для работы с состоятельными клиентами — Tinkoff Private, в сентябре сервис будет реализован полностью, пишет «Коммерсант» . Как сообщили в банке, новое направление возглавил Илья Опренко. Его руководителем будет директор «Тинькофф Инвестиций» Дмитрий Панченко. Tinkoff Private сделает ставку на диджитализацию традиционного private banking, сообщил Опренко. Состоятельным клиентам будет представлен весь спектр Wealth Management-услуг в рамках приложений «Тинькофф» и «Тинькофф Инвестиции».

Как отметил директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян, рынок сохраняет высокий потенциал: так, согласно World Wealth Report, в России 218 тыс. долларовых миллионеров, а потенциальные для инвестиций финансовые активы составляют около 700 млрд долларов (данные BCG).

«Тинькофф Инвестиции» составили портрет «нового миллионера» Большинство состоятельных клиентов «Тинькофф Инвестиций» — руководители или владельцы бизнеса — обладают активами более 30 млн рублей. Портрет «нового миллионера» составлен на основе исследования нескольких тысяч клиентов, имеющих на брокерском счете 30—100 млн рублей и совершивших минимум одну сделку в период с декабря 2020 года по май 2021-го или имевших активы на май 2021 года, а также опроса, проведенного среди клиентов экосистемы «Тинькофф».

В ВТБ сообщили, что клиенты все чаще интересуются не только личными консультациями персональных менеджеров, но и цифровыми сервисами. По словам Бабияна, компании, работающей с состоятельными клиентами, необходимо иметь развитую продуктовую линейку, нужны гибридные формы коммуникаций — «одной цифры или только офлайна недостаточно», важна большая персонализация.

Любому новому игроку будет очень трудно, так как возникнет необходимость предоставлять клиенту что-то кардинально новое в части продуктов/услуг или сервисов, считает начальник управления инвестиционных продуктов private banking банка «Открытие» Андрей Шенк. По его словам, клиенты сегмента Private довольно консервативны, и для них важны надежность банка, доверие к менеджеру и выработанные отношения, а также уровень экспертизы и качества продукта — все это Тинькофф Банку придется делать с нуля.