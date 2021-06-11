Большинство состоятельных клиентов «Тинькофф Инвестиций» — руководители или владельцы бизнеса — обладают активами более 30 млн рублей. Портрет «нового миллионера» составлен на основе исследования нескольких тысяч клиентов, имеющих на брокерском счете 30—100 млн рублей и совершивших минимум одну сделку в период с декабря 2020-го по май 2021-го или имевших активы на май 2021 года, а также опроса, проведенного среди клиентов экосистемы «Тинькофф».

В среднем состоятельные инвесторы старше и образованнее их коллег из массового сегмента. Если среднему розничному инвестору 33 года, то среднему премиальному — 41 год.

Согласно исследованию, 36% премиальных инвесторов занимают руководящие должности, еще 31% владеют собственным бизнесом. Сотрудниками компаний представились 20%, 11% заявили, что не работают, а остальные 2% назвали себя пенсионерами.

Высшее образование имеют 94% миллионеров, из них 14% получили второе высшее или имеют ученую степень. Среднее образование получили порядка 6% клиентов.

Доля премиальных инвесторов-мужчин составляет почти 87%, что выше, чем по клиентской базе в целом, однако доля женщин постепенно растет в соответствии с мировым трендом: если в 2018 году их было 4,5%, то в мае 2021-го уже более 13%. При этом еще в 2019 году доля женщин-миллионеров составляла менее 10%.

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Более половины состоятельных инвесторов — 56% — состоят в браке, у примерно 50% есть дети. Инвесторы, состоящие в браке, ожидаемо более консервативны по сравнению с теми, кто в нем не состоит.

Что касается риск-профиля миллионеров, к большему риску склонны 60% инвесторов, совсем не склонны — 4%, средняя склонность к риску — у 36%. Поскольку большинство премиальных инвесторов находятся в стадии активного накопления капитала, аппетиты к риску у них почти вдвое выше, чем у инвесторов из массового сегмента.

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Основным инструментом инвестирования у миллионеров, как и у розничных клиентов, являются акции: в топ-3 по весу в общем портфеле вошли потребсектор — 17,5%, финансовый сектор — 13,5% и ИТ — 12%. Вторым по популярности инструментом у состоятельных инвесторов являются фонды и зарубежные ETF, а третьим — облигации.

Портфели акций премиум-клиентов отличаются высокой диверсификацией. Топ-10 по популярности у премиальных клиентов российские и иностранные компании разделили пополам. Из зарубежных компаний миллионеры в этом году чаще всего инвестировали в акции Alibaba, Apple и Microsoft, а из акций компаний, работающих в РФ, — в «Яндекс», СберБанк и «Норильский никель».