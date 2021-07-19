Совкомбанк и Промсвязьбанк оказались среди четырех претендентов на покупку Азиатско-Тихоокеанского Банка, сообщает Frank Media со ссылкой на источник, близкий к ЦБ. Эту информацию изданию подтвердили два источника, близкие к Совкомбанку и ПСБ.

Мотивация у этих банков может быть совершенно разной, и ключевую роль будет играть вопрос цены, комментирует директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Вопрос, готов ли ЦБ продавать банк с дисконтом к капиталу. Если да, то покупатель может «сжать» банк, высвободить капитал и получить прибыль, а может продолжить развивать банк в тех сегментах, где у него есть доля рынка. У Совкомбанка в целом высокий аппетит к сделкам M&A, а ПСБ, возможно, интересно усилить розницу, так как он стал активнее развивать ипотечное направление», — отмечает эксперт.



Напомним, Банк России 16 июля объявил о том, что получил сообщения от четырех претендентов на покупку акций Азиатско-Тихоокеанского Банка.

ЦБ с сентября 2018 года контролирует кредитную организацию в рамках ее санации с привлечением Фонда консолидации банковского сектора. И с тех пор это уже третья попытка продать АТБ. Первая попытка была весной 2019 года, однако аукцион по продаже банка не состоялся: допущенные к нему банки — Совкомбанк и МКБ — отказались участвовать. В 2020 году регулятор сообщил, что получил заявки от четырех претендентов, но отложил продажу из-за опасений потенциальных участников, вызванных начавшейся пандемией коронавируса. С 28 июня по 2 июля 2021 года ЦБ принимал заявки на участие в реализации акций АТБ. Газета «Коммерсант» в конце июня называла среди претендентов помимо Совкомбанка группу «МТС», ОТП Банк и Хоум Кредит Банк.

По данным РБК , несмотря на покупку банка «Восточный», Совкомбанк не потерял интерес к АТБ. «Если будут конкретные процедуры объявлены, мы вникнем, посмотрим, посчитаем», — говорил совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. «Ведомости» писали , что покупкой АТБ интересовалась также японская группа SBI Holdings.