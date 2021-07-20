Сервис «Всегда.Да» создал приложение для продаж в рассрочку.

«Сервис рассрочек «Всегда.Да» запустил первое на рынке приложение для продавцов, в котором можно быстро и удобно оформить рассрочку на товар или услугу в одном из банков — партнеров сервиса», — сообщили в компании, подчеркнув, что помощь кредитного специалиста или специальное обучение не потребуется, весь процесс занимает около трех минут.

Уточняется, что приложение подходит для магазинов в сфере бытовой и потребительской электроники, связи, одежды, мебели, строительных материалов, а также других сегментов, где востребована рассрочка. Его могут использовать как действующие партнеры «Всегда.Да» (более 77 тыс. по всей России, включая федеральные торговые сети RBT.ru, Hoff, «Шатура» и т. д.), так и другие торговые организации, в частности малый и средний бизнес. Чтобы подключиться, магазину достаточно зарегистрироваться через личный кабинет.

Через приложение продавец оформляет рассрочку на товар в одной из финансовых организаций, выступающих партнерами «Всегда.Да»: «Ренессанс Кредите», Хоум Кредит Банке, Совкомбанке, Кредит Европа Банке, Тинькофф Банке, МТС Банке, Kviku, МКК «Купи не копи», МФК «Т-финанс» и других. Все банки рассматривают одну заявку, поэтому заполнять ее отдельно для каждого не нужно. Взаиморасчеты с банками и документооборот «Всегда.Да» берет на себя, подчеркивается в сообщении.

«С появлением такого приложения рассрочку смогут себе позволить даже маленькие магазины, где работают один-два продавца. Они установят приложение на свой смартфон, авторизуются и будут оформлять покупки в рассрочку», — комментирует генеральный директор сервиса «Всегда.Да» Олег Гарифуллин.

В компании уверяют, что «интерфейс приложения интуитивно понятный». «Чтобы оформить заявку, достаточно добавить информацию о товаре и заполнить паспортные данные покупателя — вручную или сфотографировав документ. После этого продавец отправляет покупателю ссылку на анкету для дальнейшего заполнения, чтобы он мог сам ввести деликатную информацию, не сообщая ее продавцу. Покупатель открывает ссылку в браузере своего смартфона или в официальном приложении «Всегда.Да» для оплаты кредитов, если оно установлено. Далее вводит сведения о трудоустройстве и доходе, отправляет анкету в банки. В течение минуты на экране отображаются решения. Можно сравнить условия кредитования, выбрать наиболее подходящее предложение и подписать договор по СМС или от руки», — рассказали разработчики услуги.

Перед подтверждением покупки отображается вся информация по заказу: стоимость товара или услуги, период рассрочки, а также перечень и стоимость дополнительных услуг — страхования или СМС-информирования. Чтобы выбрать ту или иную услугу или отказаться от нее, достаточно коснуться чекбокса напротив.



Также у продавца есть альтернативные способы оформления заявки — самостоятельно или с помощью кол-центра.

Сервис «Всегда.Да» запустил лимит на покупки в рассрочку В магазине покупатель выбирает товары на сумму лимита, а затем обращается к продавцу или кредитному специалисту для активации рассрочки.

Ася ШАЛИМОВА