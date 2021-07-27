«Ростелеком» пригласил банки к участию в совместном предприятии на базе Единой биометрической системы (ЕБС), следует из презентации СП по развитию биометрических технологий, с которой ознакомился Frank Media . За счет реализации проекта «Ростелеком» рассчитывает наполнить базу ЕБС до 20 млн образцов к концу 2022 года.

Ранее «Ростелеком» планировал создавать СП только со СберБанком. Теперь компания предложила поучаствовать в СП и другим крупным банкам, рассказал представитель одного из них, обсуждающих новый проект.

Участие в рассмотрении предложения «Ростелекома» подтвердили ВТБ и банк «Открытие». «ВТБ участвует в обсуждениях о формировании СП, отвечающего требованиям равноудаленности и равнодоступности государственных сервисов», — уточнила пресс-служба ВТБ. «Банк «Открытие» был приглашен к участию в совместном предприятии по развитию ЕБС. Мы рассматриваем возможность своего участия», — сказала в пресс-службе банка «Открытие».

Как следует из презентации «Ростелекома», условия участия банков в СП предполагают передачу собранных банками в собственные (частные) базы биометрических образцов в ЕБС. К концу 2022 года количество образцов в системе должно достигнуть 20 млн, а к 2030-му — увеличиться до 114,5 млн (по итогам 2020-го их было всего 150 тыс.). До конца 2024 года участники СП должны передать в ЕБС биометрические данные клиентов (не менее 30% клиентской базы), указано в презентации (допустимое пересечение клиентских баз — 55%). Банки также должны будут отказаться от своей доли (до 50%) в вознаграждении от тарифа за использование собранных образцов.

Затраты на создание совместного предприятия превысят 4 млрд рублей в 2025 году, говорится в презентации. Выручку в 2022—2023 годах могут обеспечить сервисы, которые будут разрабатываться на базе СП: например, сервис проезда по биометрии в метро, автоматизированный выход на посадку в аэропортах и на железнодорожных вокзалах и продажа алкоголя без предоставления документов.

Проект совместного предприятия с коммерческими банками – попытка популяризировать ЕБС, считает заместитель руководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов. «Единая биометрическая система работает уже несколько лет, однако в ней отсутствует достаточное количество биометрических шаблонов для того, чтобы с ее помощью граждане РФ могли свободно получать доступ к финансовым услугам. Использование частной биометрии – один из способов развития ЕБС», — уверен он. Однако коммерческие банки, скорее всего, не заинтересованы в СП с «Ростелекомом», полагает Наумов. Это, по мнению эксперта, связано с тем, что банки боятся потерять свою клиентскую базу, а у граждан не пользуется популярностью ЕБС. Клиенты больше доверяют частным банковским биометрическим системам, с использованием которых они получают доступ к свом счетам, открытым в банке.