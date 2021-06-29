Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) будет следить за обработкой и хранением биометрических персональных данных в МФЦ. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением МФЦ порядка размещения и обновления биометрических персональных данных осуществляют следующие контрольные (надзорные) органы: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — следует из документа.

Отмечается, что объектами контроля Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций контрольного органа в рамках государственного контроля за соблюдением МФЦ порядка размещения и обновления биометрических персональных данных являются: деятельность МФЦ по размещению и обновлению биометрических персональных данных; результаты деятельности МФЦ по размещению и обновлению биометрических персональных данных.

С 1 января 2021 года вступил в силу закон о расширении сфер применения биометрических данных, который позволит запустить новые массовые сервисы на основе биометрии — по лицу, сетчатке глаза, отпечаткам пальцев, рисунку вен и голосу. Сервисы будут в том числе бесконтактные, что стало особенно актуально в период пандемии. Для получения услуг необходима регистрация в Единой биометрической системе.