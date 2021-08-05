Верховный суд РФ (ВС) на примере дела Владимира Балыкова разъяснил порядок и условия продажи единственного жилья банкротов, допустив такую возможность даже в отсутствие недобросовестных действий должника, пишет «Коммерсант» . Экономический смысл такой продажи заключается в возможности погасить часть долгов.

Это первое решение на уровне экономколлегии после того, как в апреле Конституционный суд РФ (КС) при ряде условий разрешил снятие с такого жилья иммунитета от взыскания. Юристы отмечают, что инструкции ВС в большей степени защищают кредиторов, а должники могут лишиться не только жилья, которое принято считать роскошным.

Владимира Балыкова признали несостоятельным в январе 2020 года по инициативе Россельхозбанка, которому гражданин задолжал 34,7 млн рублей. Должник просил суд исключить из конкурсной массы дом с земельным участком под ним в Хабаровском крае как единственное пригодное для проживания жилье. В первой и апелляционной инстанциях ходатайство было отклонено, так как с апреля 2004 года по май 2020 года он был прописан в хабаровской квартире матери, а уже после признания его банкротом зарегистрировал право собственности на дом и прописался там. Суды сочли эти действия недобросовестными, направленными на «искусственное получение исполнительского иммунитета» на спорный дом. Кассация в январе 2021-го, напротив, дала имуществу иммунитет, посчитав, что смена прописки еще «не свидетельствует о злоупотреблении правом», а у должника нет другого жилья. Россельхозбанк обжаловал это в ВС, после чего дело было передано в экономколлегию (КЭС), которая не согласилась ни с одним из этих решений.

Первая и апелляционная инстанции, указал ВС, не учли доводы должника о том, что, несмотря на прописку по адресу матери, он фактически жил в доме задолго до возбуждения банкротного дела и достраивал его. Задержку с оформлением дома в собственность тот объяснял судебной тяжбой с соседями из-за границ участка и нехваткой документов для регистрации. Кроме того, ВС отметил, что презумпция проживания гражданина по месту регистрации «является опровержимой» и тот вправе подтвердить фактический адрес иными доказательствами, а суды должны выяснить объективные причины смены должником места жительства и наличие намерений причинить вред кредиторам.

Окружная кассация, по мнению ВС, ошиблась в том, что гражданин не имел никаких прав в отношении квартиры матери, а ссылка на актуальную тогда позицию КС, исключающую возможность замещения единственного жилья должника, уже устарела. В апреле 2021 года, уже после решения кассации, КС допустил возможность ограничения исполнительского иммунитета и продажи жилья должника при определенных условиях. ВС подчеркнул, что суды обязаны учитывать новую позицию КС и жилищные условия должника могут быть ухудшены, но замещающее жилье должно быть площадью не меньше соцнормы, желательно в том же населенном пункте, а реализация старого жилья должна иметь «реальный экономический смысл как способ удовлетворения требования кредиторов, а не быть карательной санкцией за неисполненные долги или средством устрашения должника».

ВС также разъяснил, что замещающее жилье может быть заранее куплено кредиторами за свой счет (с последующей компенсацией) либо финансовым управляющим за счет выручки от продажи старого жилья должника, но в договорах должно быть прописано, что сначала должник получает в собственность новое жилище и уже потом лишается прав на старое. Кроме того, замещение жилья должника и порядок его продажи должно одобрить собрание кредиторов, а затем суд. Этот судебный акт можно обжаловать.

Партнер АБ «Линия права» Алексей Костоваров отметил, что ВС «вносит существенный вклад» в развитие позиции о лишении исполнительского иммунитета единственного жилья как при наличии, так и при отсутствии признаков злоупотреблений со стороны должника. Он назвал определение коллегии «своего рода инструкцией по работе с единственным жильем должника, которую в перспективе будут применять и ФинУ, и суды».