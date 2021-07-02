Кредиторы забрали единственное жилье у должника-банкрота спустя три года, пишет «Коммерсант» . Взамен гражданину предоставили новую квартиру, почти в пять раз меньше прежней.

По итогам банкротных торгов 22 июня единственная квартира Аркадия Поторочина была продана ООО «Правознай» за 8,25 млн рублей (начальная цена составляла 9,1 млн рублей), следует из данных ЕФРСБ. История началась в мае 2018 года. Тогда Поторочин с долгами в 21,4 млн рублей был признан банкротом. Должник попросил исключить из конкурсной массы его двухуровневую пятикомнатную квартиру в Екатеринбурге площадью 147,3 кв. м как единственное жилье. В июле 2018 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил его просьбу, но кассация в январе 2019-го отправила спор на новое рассмотрение.

Тем временем кредиторы, учитывая отсутствие у должника другого имущества, решили действовать. В феврале 2019 года они проголосовали за замену двухуровневой квартиры на «однушку» в том же городе площадью 31,7 кв. м (при соцнорме в 10 кв. м), учитывая, что должник холост и не имеет иждивенцев. После этого суды на втором круге рассмотрения отклонили ходатайство банкрота о защите «роскошного жилья», отметив, что новая квартира «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека».

Однако должник не сдался и декабре 2020 года снова попросил исключить двухуровневую квартиру из конкурсной массы. По его мнению, замещение квартиры противоречит постановлению Конституционного суда от 14 мая 2012 года, которое исключает такую возможность до внесения изменений в закон, а действия кредиторов «фактически лишают гражданина частной собственности». Поторочин также сослался на позицию Верховного суда (ВС) по делу Дмитрия Стружкина о том, что кредиторы не вправе навязать должнику замещающее жилье.

В феврале 2021 года суд прекратил производство по ходатайству, пояснив, что спор «разрешен ранее», позиция же ВС высказана после вступления в силу решений о судьбе двухуровневой квартиры и обратной силы не имеет. Апелляция и кассация с этим согласились. В результате квартира, которую кредиторы сочли «слишком роскошной», продана с торгов. По данным сервиса «Екатдом», рыночная стоимость проданной квартиры должника составляет около 11—12 млн рублей, то есть она реализована минимум на 25% дешевле реальной цены.

Опрошенные изданием юристы отмечают, что это первый известный случай продажи единственной квартиры банкрота с предоставлением ему более скромного жилья. По их мнению, это решение может спровоцировать множество аналогичных дел, а роскошное жилье снова начнут регистрировать на детей и бывших супругов.