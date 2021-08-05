РГС Банк улучшил условия программ автокредитования, повысив сумму кредита и возраст автомобилей, на покупку которых можно оформить финансирование. Об изменениях объявили в четверг в кредитной организации.

Максимальная сумма автокредита на новые автомобили в РГС Банке увеличена с 5 млн до 8 млн рублей, по большинству программ на подержанные авто — до 5 млн рублей. Также увеличен возраст автомобилей с пробегом по залоговым кредитам: для транспортных средств отечественного производства и автомобилей марки Daewoo — с четырех до десяти лет, иностранного производства — с десяти до 15 лет.

РГС Банк предлагает классический автокредит на новые и подержанные машины, кредит с остаточным платежом, серию спецпрограмм с партнерами (на марки «ГАЗ», Fuso, Geely, Kia, Hyundai, Lada и другие), а также потребительский кредит наличными на покупку авто, напоминают в финучреждении.

Последний оформляется в сумме до 3 млн рублей на срок до пяти лет по ставке от 7,9%. После подтверждения цели покупки ставку можно снизить на 2 процентных пункта. «Таким образом, минимальная ставка по автокредиту в РГС Банке составит 5,9%, а программа позволит получить полную свободу выбора при покупке машины: без ограничений по пробегу, году выпуска, марке и стране производства, а также без обязательного оформления полиса каско», — отмечается в релизе.



В банке также подчеркивают, что клиент может «самостоятельно выбрать наиболее комфортную программу по подходящим ему параметрам в зависимости от того, готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог и оформлять страхование».