Средняя задолженность одного россиянина перед кредитными организациями в июне выросла на 22,4% в годовом выражении — до 296,9 тыс. рублей, при этом самые крупные долги – у жителей северных регионов: Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Якутии, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России и Росстата.

Так, в среднем задолженность одного экономически активного жителя ЯНАО перед банками за год подскочила на 20,3% и по итогам июня достигла рекордных 609,8 тыс. рублей, а жителя ХМАО — на 19%, до 555,8 тыс. рублей. Средний долг россиян из Якутии увеличился на 17,3% — до 479,3 тыс. рублей.

На четвертом месте расположился Ненецкий автономный округ, где россияне по итогам июня текущего года в среднем задолжали банкам 448,1 тыс. рублей против 365,7 тыс. годом ранее. Пятерку лидеров замыкает Московская область: там средняя задолженность каждого экономически активного жителя увеличилась на 22,7% — до 434,5 тыс. рублей.

Крупные средние долги по итогам первого месяца лета были зафиксированы в Тюменской (433 тыс. рублей), Магаданской (425,7 тыс.) и Сахалинской (409 тыс.) областях, на Чукотке (403 тыс.) и в Санкт-Петербурге (400,9 тыс.).

Наименьшая средняя задолженность традиционно фиксируется на юге России: в Ингушетии (34,5 тыс. рублей), Чечне (66 тыс.), Дагестане (72,8 тыс.), Крыму (79,5 тыс.) и Севастополе (108,5 тыс.).

В то же время именно Севастополь за год показал наибольший прирост задолженности — на 62,3%. В Крыму средний долг одного экономически активного жителя вырос на 46,4%. Тройку лидеров по темпам роста банковской задолженности замыкает Дагестан (39,4%). На Чукотке объем задолженности одного россиянина увеличился на 31%, в Северной Осетии — на 29,2%.

Самые скромные темпы роста задолженности показали Ингушетия (14,6%), Еврейская автономная область (14,9%), Тува (15,2%), Курганская и Волгоградская области (по 16,9%).