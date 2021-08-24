Банк «Открытие» запустил сервис получения переводов Western Union онлайн. «Теперь получить перевод Western Union можно через интернет-банк «Открытия» без похода в отделение», — говорится в релизе финучреждения.

Там описана процедура получения перевода в онлайн-режиме: получатель запрашивает у отправителя контрольный номер, страну отправления, сумму и валюту выплаты, затем необходимо ввести эти данные в разделе «Платежи и переводы» — «Переводы Western Union» — «Получить в интернет-банке». После этого выбирается карта для зачисления суммы перевода и подтверждается согласие с условиями операции.



Комиссия за зачисление средств не взимается. По специальным промокодам (их можно получить на сайте банка) клиентам будут предоставляться скидки на отправку переводов, которые действуют до 30 сентября, следует из сообщения.