Портфель микрофинансовых организаций за первое полугодие 2021 года вырос на 20% и вплотную приблизился к уровню 300 млрд рублей. Такие данные представлены в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Среди анкетируемых компаний отмечается существенный рост портфеля микрокредитов физических лиц, где сегмент PDL (сегмент «до зарплаты». — Прим. Банки.ру) показал наиболее сильные темпы роста за первое полугодие 2021 года (+44%). Среди основных причин роста рынка мы отмечаем сохранение высокого спроса на заемные средства, а также низкую базу в результате спада выдач микрозаймов в первой половине 2020 года в связи с кризисным влиянием острой фазы пандемии», — поясняют аналитики.



Объем выданных микрозаймов за первые шесть месяцев текущего года составил 270 млрд рублей (+50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Выдачи микрозаймов в сегментах IL (installments, сегмент среднесрочных потребительских микрозаймов) и PDL в первой половине 2021 года по-прежнему доминируют и занимают около 50% и 40% от совокупных выдач всех МФО соответственно. Среди анкетируемых компаний сегментов IL и PDL прирост выдач микрозаймов за первое полугодие 2021 года к аналогичному периоду прошлого года составил 78% и 84% соответственно. По прогнозу агентства, по итогам 2021 года вероятно снижение динамики роста выдач до 30% в связи с ослаблением эффекта низкой базы середины 2020-го. Возможные регулятивные ограничения доли микрозаймов с высоким ПДН могут способствовать дальнейшему замедлению динамики выдач на горизонте 2022 года, допускают аналитики.

Концентрация на выдаваемых микрозаймах онлайн-сегмента достигла порядка 50% (против докризисных 35% за второе полугодие 2019 года). Затяжная пандемия и частично сохраняющиеся ограничительные меры вынуждают компании активнее переходить в онлайн-продажи, поясняют в агентстве. Среди анкетируемых компаний сегментов IL и PDL доля выдач онлайн-микрозаймов за первое полугодие 2021 года составила 74% и 93% соответственно. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой во втором полугодии 2021 года ожидается сохранение тенденции по росту доли выдаваемых онлайн-микрозаймов.

Позитивная тенденция по росту выдач обеспечила рост прибыльности МФО до докризисного периода. В первом полугодии 2021 года чистая прибыль компаний микрофинансового рынка почти вдвое превысила значение аналогичного периода прошлого года. При этом в связи с повышением требований регулятора к минимальной величине капитала МКК рентабельность деятельности осталась на уровне первой половины прошлого года. По данным анкетирования микрофинансовых компаний, в первом полугодии 2021 года их прибыльность увеличилась на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В целом около 70% всех анкетируемых компаний показали рост чистой прибыли.