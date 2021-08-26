В 2021 году в России резко вырос средний срок ипотеки: для новостроек — на два года, а для вторичного жилья — на два с половиной, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка, уточняя, что показатель достиг 20,9 года и 20 лет соответственно. В ЦБ отметили, что «удлинение» кредита позволяет снизить размер ежемесячного платежа, компенсировав удорожание жилья.

По данным Банка России, средний срок ипотечных кредитов в первом полугодии 2021 года значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Для жилищных займов под залог прав требований по договору долевого участия (ДДУ) (новостройки) показатель увеличился на два года и достиг 20,9 года, а по не-ДДУ (вторичка) повысился на 2,5 года — до 20 лет. Тенденция получила начало в 2016 году, когда значения не превышали 15 лет и 14,8 года соответственно. В 2021 году она усилилась за счет увеличения ипотечных ставок: удлиняя ссуду, заемщики снижали ежемесячный платеж, компенсируя подорожание жилья, объяснили в ЦБ.

Кроме того, увеличились и средние сроки кредитования по автозаймам: с 3,8 года до 4,5 года, а по потребительским необеспеченным ссудам или займам наличными — с 3,5 до почти 3,9 года, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Основные причины такой тенденции — расширение условий кредитования банками, реструктуризация и рефинансирование, а также желание самих заемщиков увеличить размер ссуды, не слишком повышая долговую нагрузку на фоне минимального роста доходов, объяснил он.

«Удлинение» кредитов позволяет ограничить ежемесячную платежную нагрузку на заемщика, но приводит к большей величине выплат в целом. Кроме того, из исторических данных банков по качеству кредитов видно, что для необеспеченных потребительских ссуд с длительным сроком характерен существенно более высокий показатель дефолтности, предупредили в пресс-службе регулятора. Более длинный заем всегда несет большие риски невозврата, есть опасность, что со временем уровень доходов может упасть и кредитное бремя станет слишком тяжелым, согласился глава «Эквифакса» Олег Лагуткин.

При этом в БКИ ожидают дальнейшего «удлинения» кредитов. Рост среднего срока по ипотеке связан с быстрым повышением стоимости квадратного метра, что привело к увеличению средней суммы жилищного кредита с 2,4 млн рублей в первом полугодии 2020 года до 2,8 млн рублей за аналогичный период 2021-го. По аналогичной причине размер ссуд на автомобили вырос с 840 тыс. рублей до более 1 млн, сообщил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

В крупнейших банках подтвердили «удлинение» кредитов. Примерно 40% новых выдач займов наличными приходятся на период один – три года, однако в 2021 году происходит их постепенное замещение долгосрочными ссудами сроком на три – четыре года, отметил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. В Газпромбанке число потребительских ссуд на пять лет и более по итогам семи месяцев 2021-го увеличилось на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.