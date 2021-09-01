Forbes составил список лучших российских банков для миллионеров. Высшие строчки рейтинга заняли подразделения private banking банка ВТБ, СберБанка и Альфа-Банка.

Для составления рейтинга журнал опросил более 30 представителей банков и финансовой индустрии и отобрал 15 лучших игроков в России. Рейтинговый балл для российских банков на 60% зависит от таких показателей, как активы, международные рейтинги, число клиентов и офисов, ставки по депозитам, на 20% — от числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного номинанта, еще на 20% — от оценки экспертов Frank RG, ежегодно анализирующих рынок private banking в России. Максимально возможная оценка — 100 баллов.

На первом месте оказался Private Banking ВТБ, заработавший 90,86 балла. Порог входа для клиентов составляет 50 млн рублей в Москве и Московской области и 30 млн в других регионах. Объем средств под управлением за год вырос на 26%, до 2,94 трлн рублей. С начала 2021-го доля инвестиций в портфелях клиентов увеличилась до 49%, а объем инвестиций — на 65%. Forbes, в частности, указывает, что Private Banking ВТБ совместно с экономическим факультетом МГУ запустил программу обучения наследников управлению семейным капиталом.

Занявший второе место Sber Private Banking получил 79,92 балла. Порог входа составляет 100 млн рублей. Объем активов под управлением за год вырос более чем на 60%, средний чек — на 28%. Фокус бизнеса — работа c владельцами капитала, их семьями и наследниками. На 1 июля 2021 года инвестиционная часть портфеля занимала 48%, а на банковские продукты приходилось 52%. Команда Sber Private Banking выросла за год на 22%.

На третьем месте (77,34 балла) — «А-Клуб» от Альфа-Банка. Чтобы стать клиентом в Москве, нужно как минимум 60 млн рублей, в регионах — 30 млн. За 12 месяцев объем активов под управлением в «А-Клубе» вырос более чем на 48%, число клиентов — на 17%, из них число владельцев активов от 1 млн долларов — на 28%. Доля инвестиций от общего объема средств под управлением достигает 48%.

Полностью рейтинг лучших российских банков для миллионеров от Forbes выглядит следующим образом:

Private Banking ВТБ. Sber Private Banking. «А-Клуб». «Открытие Private Banking». «Газпромбанк Private Banking». Friedrich Wilhelm Raiffeisen. L'Hermitage Private Banking (Росбанк). «UniCredit Private Banking Россия». Sovcombank Wealth Management. Citigold Private Client. Private Banking банка «Санкт-Петербург». «Локо-Банк Private Banking». «MKБ Private Banking». «БКС Ультима». «Абсолют Private Banking».

Forbes называет самыми заметными событиями на рынке за последние 12 месяцев намерение «Сити» продать розничный бизнес, включая private banking (переговоры идут, например, с Альфа-Банком), и появление private banking у Тинькофф Банка. Это пока стартап, но за два-три года «Тинькофф» собирается войти в тройку крупнейших банков по этому бизнесу. Банк ориентируется на миллионеров новой экономики, которые предпочитают хранить деньги за рубежом, уточняет издание. Но пока «Тинькофф» не попал в рейтинг.