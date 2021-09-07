Общий объем выданных банками кредитов по итогам августа 2021 года составил 1,22 трлн рублей, что на 21,7% больше, чем в августе 2020-го, но меньше исторического рекорда апреля этого года, когда банки выдали 1,3 трлн рублей кредитов. Такие данные приведены в мониторинге аналитической компании Frank RG.

Согласно исследованию, в августе этого года население заняло в банках 646,7 млрд рублей (на 32,7% больше, чем годом ранее). Впервые число кредитов наличными превысило 2 млн штук — банки выдали 2,062 млн кредитов. Средний размер кредита при этом не изменился сильно и составил 313,6 тыс. рублей.

«Рост объема выданных кредитов наличными может быть связан с тем, что банки запаздывали с повышением ставок по этим продуктам в ответ на повышение ставки ЦБ 23 июля (на 1 процентный пункт, до 6,5%). Это, а также завершение отпусков и начало нового учебного года могли повысить интерес населения к кредитам наличными», — отметила проектный лидер Frank RG, руководитель проекта «Мониторинг банковских тарифов и ставок» Олеся Пасечник.

В результате доля кредитов наличными в общем объеме кредитования выросла до 53,1%. На автокредиты и кредиты в точках продаж пришлось 7,8% и 2,6% общего объема выданных кредитов. Объем выданных POS-кредитов также достиг максимального значения: в августе объем выданных в точках продаж кредитов составил 31,3 млрд рублей.

Ипотечные кредиты в общем объеме выданных кредитов населению в августе составили 36,6%. Напомним, что объем выдаваемых ипотечных кредитов упал еще месяц назад на 20% из-за сокращения лимитов и роста ставок по программе льготного ипотечного кредитования. В августе банки выдали покупателям жилья 445,7 млрд рублей — всего лишь на 7% больше, чем в августе прошлого года.