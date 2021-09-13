Оценка трендовой инфляции после небольшого снижения в июле возобновила рост, свидетельствуют данные Банка России. Из сообщения регулятора следует, что в августе она повысилась по сравнению с июлем на 0,15 процентного пункта, до 5,03%.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.



Оценка, рассчитанная на более коротком — трехлетнем временном интервале, выросла до 5,51% (в июле равнялась 5,32%).

«Динамика оценок трендовой инфляции указывает на сохранение значительного вклада в рост цен со стороны устойчивых факторов. В этих условиях дезинфляционному тренду еще только предстоит сформироваться. При этом рост среднего значения модифицированных показателей базовой инфляции в августе после снижения в течение двух предыдущих месяцев говорит о действии значительного количества разнонаправленных временных и разовых факторов на широкий спектр цен потребительских товаров и услуг», — сказано в сообщении.

Аналитики Центробанка отмечают, что принимаемые решения по денежно-кредитной политике будут способствовать постепенному снижению инфляционного давления, а это приведет к замедлению годовой инфляции до 4—4,5% в 2022 году и ее нахождению вблизи 4% в дальнейшем.