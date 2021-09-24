Банк ДОМ.РФ совместно с Центробанком приступил к работе над пилотным проектом цифрового рубля, который предполагает тестирование виртуальной валюты в несколько этапов, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В банке сообщили, что ДОМ.РФ получил от Банка России подробную техническую документацию по проекту цифрового рубля. Команда разработчиков, которая будет работать над пилотным проектом, уже сформирована и приступила к работе. Проект цифрового рубля предполагает создание новой платежной инфраструктуры. Выпуском виртуальной валюты будет заниматься Банк России, а каждый цифровой рубль получит собственный уникальный идентификатор.

Завершить разработку прототипа платформы цифрового рубля и начать ее тестирование планируется в 2021—2022 годах. В общей сложности тестирование займет около года. Предполагается, что использование цифрового рубля позволит обеспечить полную сохранность средств клиента даже в случае отзыва лицензии у банка — виртуальные деньги будут храниться на стороне Банка России.

Цифровой рубль даст возможность контролировать целевое использование материнского капитала, жилищных и иных субсидий, расходование средств проектного финансирования застройщиками и использование ипотечных кредитов, истребования средств по операциям, совершенным без согласия держателя счета, и другие преимущества, которых нет у наличных и безналичных денежных средств.