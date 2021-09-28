Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Самарской области заявление о привлечении лиц, контролировавших Газбанк, к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 11,77 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба АСВ.

«Заявление подано в отношении Липовецкого М. Ю., Маслова А. А., Семина В. В., Власовой Л. В., Левина В. В., Свиридова И. В., Аверина В. А., Сорокина М. И., Облова С. В., Афанасьева А. М., Бобровского Е. И., Гриднева А. В., Макушина Ю. П., Сойфера М. В.», — говорится в релизе.

Владимир Аверин и Максим Сойфер в разное время занимали пост предправления Газбанка; Владимир Семин, Лилия Власова, Игорь Свиридов, Михаил Сорокин входили в состав правления. Сергей Облов был членом совета директоров. Александр Гриднев был в числе бенефициаров банка.

В сообщении АСВ поясняется, что контролировавшие банк лица реализовывали ценные бумаги с отсрочкой платежа контрагентам, заведомо неспособным исполнить обязательства по их оплате. Кроме того, по поручению вышеуказанных лиц банк предоставлял заведомо невозвратные кредиты юридическим и физическим лицам. Также Газбанк приобретал заведомо неликвидные облигации и совершал действия по снятию обременения с объектов недвижимости. Данные действия привели к ухудшению финансового положения и банкротству банка.

«Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 189.23 федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности», — пояснили в агентстве.

Это уже не первое обращение АСВ в судебные инстанции с целью взыскать убытки с лиц, контролировавших Газбанк. Агентство в июле 2021 года направило в Арбитражный суд Самарской области заявление о привлечении лиц, контролировавших финучреждение, к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 2,9 млрд рублей. В обосновании сказано, что «контролировавшие банк лица предоставляли заведомо невозвратные кредиты юридическим и физическим лицам, в результате чего банку были причинены убытки».

В иске фигурируют все лица из сентябрьского списка за исключением Максима Сойфера.

Ранее в этом году, в апреле, АСВ с таким же объяснением подало иск на 770,3 млн рублей, но ответчиков было меньше: Липовецкий, Маслов, Семин, Власова и Левин.

Лицензия у Газбанка была отозвана 11 июля 2018-го, а в сентябре того же года банк был признан банкротом. ЦБ вскоре после отзыва лицензии сообщал, что при обследовании финансового состояния банка временная администрация установила в действиях его бывших должностных лиц признаки проведения операций, нацеленных на вывод активов. Как предполагается, это осуществлялось путем замены высоколиквидных активов на неликвидные ценные бумаги.