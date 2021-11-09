Банки смогут в одностороннем порядке уничтожать бумажные договоры с клиентами и создавать их электронные версии — такие поправки готовятся ко второму чтению законопроекта о переводе делового документооборота в цифровой формат, пишут «Известия», ссылаясь на Минэкономразвития. Законопроект внесен правительством в Госдуму и ожидает рассмотрения в первом чтении.

В текущей его редакции предусмотрено жесткое условие для перевода документов из бумажной формы в электронную с возможностью уничтожения оригиналов, пояснили в министерстве. Если документ многосторонний, то каждый из участников должен выразить свое согласие, поставив усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Тогда банк сможет уничтожить бумажный оригинал. Из-за сложности такой процедуры и заинтересованности участников рынка в скорейшей цифровизации архивов готовятся поправки ко второму чтению документа — наиболее крупные и надежные банки с точки зрения правительства и ЦБ получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной. Также планируется разрешить визирование цифровой версии документа физлицом не только УКЭП, но и усиленной неквалифицированной электронной подписью, формируемой с помощью портала «Госуслуги» и подтверждающей неизменность документа с момента его подписания.

ВТБ увидел риски в законопроекте об электронных дубликатах документов Группа ВТБ концептуально поддерживает законопроект, но ряд его положений «нуждаются в корректировке, так как могут создать необоснованные барьеры в работе банков с электронными документами».

В крупных кредитных организациях поддерживают такие поправки. В действующей редакции законопроекта банкам оказалось недоступно создание электронных дубликатов по наиболее массовым бумажным документам, рассказали в «Сбере», подчеркнув, что это не даст ожидаемого экономического эффекта. Там считают, что у финорганизаций должна быть возможность самостоятельно, без согласия клиента изготавливать цифровые копии оригиналов. Принятие законопроекта поспособствует снижению затрат и улучшению работы по документам с клиентами и органами надзора, считают в Совкомбанке. Как отметили в МКБ, нововведения должны охватывать всю текущую инфраструктуру в целом: если банки перестанут формировать и хранить кредитные договоры на бумаге, а суды продолжат требовать предъявление оригиналов на бумажных носителях с подписями обеих сторон, то инициатива будет неэффективна.

Де-факто оцифровка архивных документов никак не повлияет на жизнь россиян, считает ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин. Однако, по словам экспертов, вопрос о конвертации документов банков в электронный формат должен подниматься после обеспечения безопасности цифровых архивов, так как в случае их удаления или утери информации могут возникнуть сложности у граждан. По словам операционного директора платформы «Фаст Ривер» Ксении Артемьевой, остается открытым вопрос о получении несанкционированного доступа к данным из-за человеческого фактора. Она добавила, что перевод в «цифру» должен быть максимально автоматизирован, чтобы исключить ошибки и неточности при конвертации.