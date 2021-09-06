Премьер-министр Михаил Мишустин выступил за цифровизацию документооборота и призвал уходить от использования документов в бумажном виде. Такую позицию он обозначил в обращении к участникам Всероссийской недели охраны труда.

«Работодатели не должны тратить ресурсы на избыточные бюрократические процедуры. Нужно уйти от использования бумажных документов во всех случаях и ситуациях, где это возможно. А такие процессы, как прохождение инструктажа или ознакомление с правилами охраны труда, должны стать максимально простыми, но при этом эффективными», — считает премьер.

Пользователям «Госуслуг» будет доступна вся электронная медкарта Пользователи портала госуслуг в личном кабинете в ближайшее время должны получить доступ ко всей электронной медицинской карте, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на оперативном совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.



По его словам, законодательные инициативы позволят работодателям и работникам использовать современные цифровые решения, внедрять элементы дистанционного контроля и надзора, предупреждать нарушения и снижать риски.

«Уже вступили в силу и новые положения в сфере специальной оценки условий труда. Ряд компаний могут не проводить эту процедуру повторно, если они не изменились и на предприятии не было происшествий, связанных с безопасностью на рабочих местах», — напомнил Мишустин. Он отметил, что это снижает административную нагрузку на бизнес и формирует стимулы для ответственного подхода. Премьер также сообщил, что таким образом у предпринимателей появляется заинтересованность вкладывать средства в мероприятия по охране труда.