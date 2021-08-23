Скорость получения государственных услуг на портале госуслуг с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ) увеличится в десять раз к 2024 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Он добавил, что технологии ИИ дадут возможность увеличить эффективность цифровой трансформации в шесть-семь раз, согласно оценке экспертов Аналитического центра при правительстве России и «Сбера».

Кроме того, качество электронного документооборота в бизнесе вырастет не менее чем в 2,5 раза за счет сокращения количества ошибок, отметил вице-премьер.