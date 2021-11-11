ЦБ Узбекистана включил систему QIWI Uzbekistan в реестр систем электронных денег, следует из сообщения на сайте узбекского регулятора.

Там указано, что Центробанком страны были изучены документы, представленные компанией Payment Aggregation Systems, которая имеет лицензию платежной организации, и уведомления Капиталбанка касательно деятельности в качестве эмитента системы электронных денег QIWI Uzbekistan. В результате изучения этих материалов в соответствии с требованиями правил выпуска и обращения электронных денег на территории Республики Узбекистан система электронных денег QIWI Uzbekistan внесена в реестр систем электронных денег Центрального банка Узбекистана, ей разрешена деятельность по выпуску электронных денег, свидетельствуют материалы регулятора.



ТАСС в материале на эту тему указывает, что первые системы электронных денег были зарегистрированы в Узбекистане в 2020 году, когда ЦБ в соответствии с законом «О платежах и платежных системах» разработал правила их выпуска и обращения. Согласно этим правилам, эмитентом и оператором системы электронных денег могут быть банк или платежная организация, имеющие соответствующую лицензию. Выпуск электронных денег на территории республики осуществляется только в национальной валюте. В настоящее время в Узбекистане функционирует около десяти систем электронных денег.