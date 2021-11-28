Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



Банк «Уралсиб» предлагает участие в акции «Черная пятница» с кэшбэком в 5% по кредитным картам. Чтобы стать ее участником, нужно оформить кредитную карту с кэшбэком на сайте банка в период по 30 ноября (карту можно получить с курьером на следующий день после оформления) и совершать по ней покупки с 1 по 31 декабря 2021 года. Кэшбэк в 5% за все покупки в декабре будет начислен на бонусный счет с 10 по 14 января 2022 года. Максимальная сумма начисления кэшбэка — 10 тыс. рублей. После окончания акции по карте будут действовать обычные условия программы «Уралсиб Бонус» с кэшбэком до 3%.



Ситибанк запустил ряд акций на «Черную пятницу». Клиенты, использующие кредитные карты Ситибанка, могут получить 2 тыс. рублей кэшбэка за все покупки в категориях «Техника и электроника» и «Шопинг». Для этого необходимо зарегистрироваться в акции и по 15 декабря оплатить покупки в этих категориях кредитной картой банка на сумму от 20 тыс. рублей. Держатели дебетовых карт Ситибанка смогут получить до 10% кэшбэка за все покупки в категориях «Одежда и обувь» или «Техника и электроника». Кэшбэк будет зачислен до 31 декабря. Клиенты, впервые оформившие карты Citi Cash Back и Citi Select, получат до 150 дней льготного периода, карту Simplicity — до 210 дней льготного периода. Клиентам, которые по 31 декабря впервые оформили основную дебетовую карту Ситибанка Сitigold или СitiOne с тарифом Citi Priority, будут начислены приветственные бонусы. За первую покупку от 1 тыс. рублей в течение первых двух месяцев после оформления карты с Citi Priority можно получить 3 тыс. рублей, с Citigold — 5 тыс. рублей. За поддержание среднемесячного баланса по итогам третьего месяца после оформления карты (для Citi Priority — 1,5 млн рублей, для Citigold — 6 млн) банк начислит дополнительные бонусы: клиенты с Citi Priority получат 22 тыс. рублей, а с Citigold — 125 тыс. (при оформлении карты по 30 ноября). Клиенты с Citi Priority, оформившие карту с 1 по 31 декабря, получат 17 тыс. рублей, а с Citigold — 95 тыс. Клиенты, которые оформили кредит или услугу рефинансирования, указав промокод AER, и внесли первый платеж в полном объеме и в срок, могут получить до 25 тыс. дополнительных миль «Аэрофлот Бонус» на свою карту лояльности.



СберБанк начал акцию, которая позволяет снимать деньги с кредитной «СберКарты» без комиссии в первые 15 дней после подписания договора. В течение первых 15 календарных дней комиссия составит ноль рублей, начиная с 16-го дня — 3% (минимум — 390 рублей). Условия акции автоматически распространяются на всех клиентов, открывших эту карту по 31 декабря 2021 года. Ставка для всех видов операций составляет 17,9%, для покупок в категории «Здоровье» и онлайн-оплаты в «СберМегаМаркете» — 9,8%. Кредитный лимит достигает 1 млн рублей.

Райффайзенбанк предложил премиальным клиентам карту с кэшбэком Visa Signature Cashback без условий и ограничений. По ней можно получить кэшбэк рублями в размере 1,5% от покупки без лимита по величине операции. Карта доступна в рамках пакета услуг «Премиальный 5». Также клиенты могут использовать премиальные опции от платежной системы Visa — специальные предложения, услугу консьерж 24/7, защиту покупок и расширенную гарантию по карте. Обслуживание новой карты бесплатно на весь срок действия. Новые клиенты банка получат повышенный кэшбэк в 3% и бесплатное обслуживание в рамках пакета «Премиальный 5» на три месяца, если откроют пакет до 28 февраля 2022 года.



«Тинькофф» расширил линейку дебетовых карт «Тинькофф Драйв» и совместно с международным сервисом Gett запустил бонусную карту специально для водителей такси. К карте подключен сервис безналичных чаевых от «Тинькофф» и CloudPayments — CloudTips. Пользуясь такой картой, водители такси смогут накапливать баллы и компенсировать расходы на АЗС и обслуживание автомобиля. Кроме этого, карта позволяет водителям принимать чаевые онлайн через CloudTips с минимально возможной комиссией, предусмотренной в сервисе. Отправить чаевые через сервис CloudTips пассажиры смогут, используя Apple Pay и Google Pay или введя номер банковской карты. За покупки на АЗС и любого полиса в «Тинькофф Страховании» начисляется 10%, за любые автоуслуги — 5%, за уплату штрафов ГИБДД через мобильное приложение и сайт банка — 5%, за все остальные покупки по карте — 1%.

Хоум Кредит Банк и платежный сервис VK Pay предлагают совершать покупки в рассрочку офлайн в партнерской сети: «Связной», «Л'Этуаль», Kari», «Технопарк» и других. Для этого нужно оформить рассрочку и привязать баланс к карте VK Pay. Сделать это можно в мини-приложении сервиса «ВКонтакте». Рассрочку от VK Pay и Хоум Кредит Банка, а также МКК «Купи не копи» могут оформить совершеннолетние россияне онлайн за несколько минут. Максимально доступный лимит — до 300 тыс. рублей. Период рассрочки — от четырех до 14 месяцев. Перечень покупок не ограничен: приобрести можно любые товары или услуги независимо от их стоимости.

Росбанк подключил сервис «Кошелек Pay», который доступен для держателей карт Mastercard и является бесплатным. После добавления данных банковской карты в приложение «Кошелек» пользователь сможет оплачивать покупки в офлайн-магазинах. Также в «Кошельке» можно хранить и использовать дисконтные карты и купоны. Совершать покупки можно бесконтактно с помощью смартфона с технологией NFC. Оплата с помощью сервиса «Кошелек Pay» доступна везде, где принимаются бесконтактные платежи. Условия обслуживания пластиковой карты не меняются и соответствуют тарифам банка.

МТС Банк предложил держателям карт Мastercard воспользоваться новым платежным устройством — брелоком ISBC Pay с функцией бесконтактной оплаты. Для этого достаточно добавить данные своей карты в брелок из линейки платежных устройств ISBC Pay и оплачивать им покупки в любых бесконтактных терминалах. Брелок можно приобрести на сайте ISBC Pay, он не требует подзарядки. Его можно активировать на сайте Fidesmo c помощью СМС-подтверждения на номер телефона, который привязан к банковскому счету пользователя. Карту возможно привязать сразу к нескольким брелокам, а также самостоятельно сменить карту с одной на другую. При необходимости карту в брелоке можно заблокировать в мобильном приложении или обратившись в банк.

Кредит Европа Банк предоставил держателям карт Mastercard возможность проводить бесконтактную оплату с использованием новой версии фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC. Чтобы начать пользоваться сервисом, купив браслет, следует установить приложение Mi Fit или Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite из магазина приложений Google Play или App Store и добавить свою карту Mastercard в специальном меню приложения. Для оплаты достаточно провести по экрану фитнес-браслета, выбрать банковскую карту и осуществить бесконтактную оплату.