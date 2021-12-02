В мобильном банке «Русского Стандарта» стали доступны c2c переводы между своими счетами в разных банках через Систему быстрых платежей (СБП) в режиме Pull, которые инициирует получатель средств, сообщается в релизе финансовой организации.

Так, в новом релизе приложения банка реализован сервис запроса денег со своих счетов в других финорганизациях через СБП. Теперь клиенты смогут быстро и безопасно получать деньги из других банков — участников СБП, выполняя перевод, не входя в банк-отправитель. В другом банке необходимо дать разрешение на такое списание.

Также в обновленном мобильном банке теперь можно дать разрешение на запрос денег со своих счетов в «Русском Стандарте» из других банков — участников СБП. Если опция запроса денег из других банков не активирована в настройках клиента, то он будет получать уведомления о таких запросах, а также сможет подтверждать их однократно при каждом переводе.

Перевод через СБП проходит мгновенно. Новый сервис поможет экономить время клиента, упростить переводы и снизить расходы на их проведение.