МТС Банк запустил оплату товаров и услуг в розничной сети МТС с помощью динамических QR-кодов с использованием C2B-сервиса Системы быстрых платежей. Услуга доступна в салонах МТС по всей России, уточняется в сообщении банка.

В настоящее время клиенты более чем 60 российских банков, подключенных к C2B-сервису СБП, могут оплачивать товары и услуги в салонах МТС с помощью смартфона по QR-коду, сформированному для одноразового использования на конкретную покупку. Сервис позволяет оплатить покупку безналичным способом напрямую с банковского счета, без ввода данных банковской карты, поясняют в финучреждении.

«Оплата по QR-коду удобна для пользователей гаджетов без поддержки NFC-технологии для бесконтактных платежей. По оценке аналитиков МТС, в 2021 году каждый третий купленный смартфон в России не имел поддержку NFC», — отмечается в релизе.