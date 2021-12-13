Безнадежные долги граждан превысили 2 млрд рублей

Совокупный долг граждан, подлежащий списанию в рамках внесудебного банкротства, превысил 2 млрд рублей, пишут «Известия», ссылаясь на заместителя министра экономического развития Илью Торосова. По его словам, внесудебным банкротством с момента появления этой процедуры в сентябре 2020-го по ноябрь 2021 года воспользовались 6 тыс. россиян. Пока от обязательств на 1,23 млрд рублей освободилось более 3,5 тыс. человек, а по оставшимся заявлениям еще не прошел шестимесячный срок, по истечении которого их долги также будут списаны, уточнил замминистра.

Доля возбужденных процедур к поданным заявлениям действительно выросла до 54% в ноябре 2021-го против 30% годом ранее, сообщил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Это произошло в основном за счет сокращения количества отказов. В «Федресурсе» уточнили, что в завершенных процедурах средняя сумма долга составляет 351,4 тыс. рублей.

Количество процедур внесудебного банкротства граждан с задолженностью перед СберБанком остается стабильным, сказали в организации: сейчас ее проходят около 1 тыс. человек. Не фиксируют роста доли таких клиентов в ПСБ, Росбанке, РНКБ, «Открытии», Райффайзенбанке и «Зените». Всего с начала действия механизма процедуру прошли менее 100 должников, сказали в «Открытии». В «Зените» внесудебное банкротство применяется в единичных случаях.

Лента новостей Главный финомбудсмен предложил усовершенствовать досудебное урегулирование споров Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин предлагает усовершенствовать работу института досудебного урегулирования споров. О предложениях, прозвучавших в ходе его выступления на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, которое было посвящено актуальным вопросам защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг, сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного». 08.12.2021 21:49

Количество банкротств в рамках внесудебной схемы остается довольно низким, учитывая его социальную функцию, считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. По его словам, главная причина заключается в недостаточной информированности населения о новом механизме избавления от долгов. Сейчас задолженность перед финорганизациями в пределах от 50 тыс. до 500 тыс. рублей есть порядка у 42% заемщиков, оценил эксперт.

По словам управляющего директора Первого коллекторского бюро Павла Михмеля, в 2021-м основной причиной неплатежей по-прежнему остаются финансовые трудности, с начала года долги физлиц перед банками увеличились на 10% и сейчас находятся на уровне 970 млрд рублей. В среднем на одного заемщика приходится чуть менее двух кредитов, а в просрочке находится каждый десятый клиент, отметил Михмель. По оценкам Мехтиева, в ближайшие несколько лет количество «личных» дефолтов будет увеличиваться, показывая рекорды из года в год. Но если экономическая ситуация будет благоприятной, то потенциал рынка банкротств через несколько лет может исчерпать себя и ежегодное количество таких случаев составит 150—200 тыс., уверен он.