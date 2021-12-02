Верховный суд РФ объяснит, вправе ли кредитная организация инициировать процедуру несостоятельности (банкротства) должника без представления в суд вступившего в законную силу судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке.

Высшая инстанция 20 декабря рассмотрит жалобу банка «Солидарность», в которой оспаривается решение о прекращении производства по делу о несостоятельности в отношении должника банка.

Банк «Солидарность» обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании Юлии Сюзевой банкротом и включении требования в размере почти 3 млн рублей в реестр требований кредиторов должника. Арбитраж возбудил производство по делу о банкротстве, однако впоследствии суд удовлетворил ходатайство Сюзевой о прекращении производства, признав заявление кредитной организации необоснованным.

Апелляционный суд и суд округа оставили решение суда первой инстанции без изменения.

Прекращая производство по делу о банкротстве гражданина, суды исходили из того, что требования кредитора не подтверждены вступившим в законную силу судебным актом, не носят бесспорный характер, между заявителем и должником имеется спор о праве, который подлежит разрешению судом вне дела о банкротстве. При этом судами учтено, что между кредитором и должником имеются разногласия о размере задолженности и в Автозаводском районном суде Тольятти рассматривается иск Сюзевой о признании незаключенным кредитного договора с банком в части неполученных кредитных денежных средств.

Банк «Солидарность» считает, что судами допущены существенные нарушения норм материального права, которые, по его мнению, повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности.



В кассационной жалобе заявитель указывает, что кредитные организации с учетом специальной правоспособности вправе инициировать процедуру несостоятельности (банкротства) должника без представления в суд, рассматривающий дело о банкротстве, вступившего в законную силу судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке. При этом факт выдачи кредита и размер задолженности на дату обращения кредитора с заявлением о признании должника банкротом подлежат проверке судом при принятии судебного акта по итогам рассмотрения заявления.

Кроме того, банк обращает внимание, что заявление в суд общей юрисдикции о признании незаключенным кредитного договора подано должником спустя шесть месяцев после возбуждения дела в Арбитражном суде, а ходатайство о прекращении производства по делу заявлено спустя девять месяцев после принятия заявления о признании должника банкротом.

ВС посчитал, что изложенные доводы заслуживают внимания, в связи с чем передал жалобу банка «Солидарность» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.