Исследование: россияне третий месяц подряд берут рекордное количество кредиток

Банки за ноябрь выдали 1,8 млн кредитных карт, что на 3% больше, чем за прошлый месяц, и на 68% больше, чем за ноябрь прошлого года, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро («Кредистории»). Так, россияне третий месяц подряд устанавливают рекорд по количеству открытых за один месяц кредитных карт.

Наибольший рост выдач в годовом выражении был в Иркутской области (на 79%), Ставропольском крае (84%) и Пермском крае (91%), наименьший — в Тюменской области (48%), Новосибирской области (46%) и Санкт-Петербурге (42%). В Москве рост выдач кредитных карт был чуть ниже среднего по стране (62%).

По словам генерального директора «Кредистории» Артура Александровича, сегмент кредитных карт установил очередной рекорд на фоне высокого потребительского спроса, растущих инфляционных ожиданий и относительно низких процентных ставок. Возможно, количественный рост выдач кредитных карт не достиг своего предела, а новый рекорд будет побит по итогам декабря, прогнозирует эксперт.