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Компания «МТС» приобретает VisionLabs

13.12.2021 15:33
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк МТС

Телекоммуникационный оператор «МТС» приобретает компанию VisionLabs, которая является одним из мировых лидеров в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Как сообщили в понедельник в МТС, обязывающую документацию по сделке подписала Intema, дочерняя компания ООО «МТС ИИ» (бренд «МТС AI»). О продаже своего пакета в VisionLabs B.V. отдельно сообщил СберБанк.

Уточняется, что «МТС AI» через свою новую дочернюю структуру Intema приобретет контрольный пакет у основателей VisionLabs, которым до сделки принадлежало 51,77% акций, а также пакет структур «Сбера» (25,07%) и венчурного фонда АФК «Система» Sistema_VC (23,16%). «VisionLabs станет крупнейшей портфельной компанией группы Intema, созданной «МТС AI» как новый бренд, нацеленный на развитие рыночных ИИ-продуктов и работу на международных рынках», — подчеркивают в МТС.

Планируется, что стоимость сделки составит порядка 7 млрд рублей, при этом финальная сумма будет определена по итогам выполнения целевых показателей компанией VisionLabs в течение трех лет. Речь идет о возможных дополнительных выплатах менеджменту и основателям, указано в релизе СберБанка.

Председателем совета директоров VisionLabs останется Александр Ханин. Он и второй основатель VisionLabs Иван Лаптев планируют конвертировать собственные акции VisionLabs в долю владения структурами «МТС AI». Ханин, который, как следует из релиза МТС, также является генеральным директором «МТС AI», подчеркнул, что «VisionLabs после сделки продолжит работать автономно и сохранит прежнюю бизнес-стратегию и команду».

Компания «МТС» получила на сделку все необходимые корпоративные одобрения, указано в релизе. Закрытие сделки обусловлено получением регуляторных одобрений. Оно ожидается в 2022 году, уточняют в «Сбере».

«Сделка по приобретению VisionLabs усилит продуктовый портфель «МТС AI» в востребованном направлении видеоаналитики, который мы сможем использовать как для раскрытия потенциала экосистемы цифровых сервисов МТС, так и в интересах наших корпоративных клиентов в России и на международном рынке», — комментирует президент МТС Вячеслав Николаев.

«Инвестиция в VisionLabs принесла нам отличную доходность на вложенный капитал: стоимость доли «Сбера» в компании с момента входа в 2018 году увеличилась в 3,7 раза. Сейчас «Сбер» обладает собственными компетенциями в области биометрии мирового уровня, которые мы развиваем, в том числе используя технологическую экспертизу VisionLabs. Партнерство с VisionLabs продолжится в ряде ключевых сфер, необходимых банку для дальнейшего развития этого направления, таких как биометрическая платформа для SmartBio, распознавание лиц и жестов для SberPortal. Кроме того, мы продолжим с VisionLabs реализацию текущих контрактов и работу с компаниями экосистемы и партнерами «Сбера», — отметил первый заместитель председателя правления СберБанка Лев Хасис.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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