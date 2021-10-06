Граждане получат право скорректировать данные по банкротству в течение месяца

Должники получат право в течение одного месяца исправить данные в заявлении о признании банкротом во внесудебном порядке, пишут «Известия». Такое предложение прорабатывается в рамках законопроекта по усовершенствованию этой процедуры, рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Корректировке будет подлежать все, включая забытые долги. Так, в течение одного месяца после включения сведений о возбуждении процедуры несостоятельности во внесудебном порядке в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) гражданин сможет единожды уточнить свое заявление в МФЦ. Должник не будет ограничен в возможности скорректировать любые отраженные в первоначальном заявлении сведения, включая список кредиторов с суммами задолженности, уточнил Торосов.

Кредиторы получат право через суд потребовать неприменения к должнику правила об освобождении от исполнения обязательств, что позволит им защитить свои права в случае возможных злоупотреблений со стороны граждан, добавил Торосов. Также ведомство продолжает обсуждение законопроекта, который позволит подавать подобные заявления о банкротстве в электронной форме через «Госуслуги».

Как отметил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин, самый спорный, но оправданный момент — рост пороговой суммы долга. Социальная направленность процедуры вырастет, а кредиторы в случае злоупотреблений должника с любым долгом смогут отстоять свои права, пояснил он, добавив, что таких прецедентов не было.

В банках поддержали изменения, отметив необходимость доработки. По словам директора департамента по работе с проблемными активами «Сбера» Максима Дегтярева, банк поддерживает разрабатываемые поправки. Повышение долга до 1 млн рублей — разумный шаг, а наделение кредиторов правом инициировать переход от упрощенного банкротства к регулярной процедуре должно быть безусловным, считает он. Механизм минимизирует количество необоснованно списанных долгов для кредиторов, но требуется конкретизация, отметил глава департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. В «Открытии» считают, что нужно доработать инициативу о праве граждан на ошибку, так как самостоятельное изменение первоначальных данных приведет к путанице.

В проекте ОНФ «За права заемщиков» подчеркнули, что предлагаемые изменения не решают главного проблемного вопроса процедуры — доступности. Чтобы подать заявление на внесудебное банкротство, требуется получить постановление об окончании исполнительного производства. По словам эксперта проекта Михаила Алексеева, для пристава проще окончить производство по предусмотренному законом основанию, подразумевающему неустановление местонахождения заемщика.