Суд отказал ЦБ в приостановлении решения о незаконности отзыва лицензии у ЮМК Банка

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в ходатайстве Центробанка РФ о приостановлении исполнения решения о незаконности отзыва лицензии у ЮМК Банка, говорится в определении суда.

Столичный арбитраж 21 октября удовлетворил заявление ЮМК Банка о признании недействительным приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. Регулятор просил апелляционный суд приостановить исполнение этого судебного акта.

Однако апелляция не усмотрела оснований для приостановления исполнения судебного акта от 21 октября, поскольку ЦБ РФ не обосновал невозможность или затруднительность поворота исполнения решения суда, не представил доказательств того, что находится в тяжелом финансовом положении.

Апелляционную жалобу ЦБ РФ на решение первой инстанции суд рассмотрит 11 января 2022 года.

Кроме того, арбитраж Москвы 8 ноября отказал ЮМК Банку в принятии обеспечительных мер в виде запрета ликвидатору распоряжаться имуществом банка, погашать требования конкурсных кредиторов, уполномоченных органов, созывать собрание кредиторов. Как заметил суд, не представлено доказательств того, что непринятие обеспечительных мер в данном случае может причинить значительный ущерб заявителю. Также заявитель не доказал, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта (о незаконности приказа об отзыве лицензии).

Регулятор 19 марта отозвал у этой кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Как отметил ЦБ, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

