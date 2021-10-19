Региональный банк Южной многоотраслевой корпорации (ЮМК) из третьей сотни, который лишился лицензии ЦБ из-за нарушения антиотмывочного законодательства, успешно оспорил в суде первой инстанции решение регулятора, пишет «Коммерсант» . Это довольно редкое событие для российского рынка, в последний раз подобный случай был в 2015 году, говорят юристы.

Арбитражный суд города Москвы признал незаконными приказы Банка России об отзыве лицензии и введении временной администрации от 19 марта 2021 года в отношении краснодарского банка, следует из резолютивной части решения суда, опубликованного в картотеке на прошлой неделе.

Претензии регулятора к организации возникли из-за неоднократных нарушений требований антиотмывочного законодательства. Банк обслуживал интересы «собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля», указывал регулятор. Иск от банка к ЦБ поступил в суд через десять дней после отзыва лицензии.

Юристы отмечают, что при оспаривании отзыва лицензий суд редко встает на сторону банков, да и те нечасто пытаются судиться с регулятором. Например, несмотря на то что лицензии по решению ЦБ с начала 2021 года лишились 19 банков, в суд пошли лишь две кредитные организации — банк ЮМК и Майкопбанк. Иск последнего не был удовлетворен.

По словам партнера правового бюро бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Дмитрия Терентьева, это очень редкий случай, когда суд встает на сторону оппонентов Центробанка, поскольку регулятор — особый публично-правовой институт и фактически приравнен к одной из ветвей власти.

Во-первых, решения ЦБ, в том числе об отзыве лицензии, редко обжалуются, а во-вторых, суды нечасто выносят судебные акты в пользу кредитных организаций, признавая приказы ЦБ недействительными, отметил партнер компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. Последний подобный случай был в 2015 году, добавил юрист. Тогда суд признал незаконным приказ об отзыве лицензии у Профессионал Банка и Атлас Банка.

Сейчас по делу банка ЮМК опубликована лишь резолютивная часть и неясно, из чего исходил суд, уточнил Дубов. Однако, по его словам, собственники банка уже могут требовать от ЦБ отмены приказов об отзыве лицензии и введении временной администрации. У регулятора, подчеркнул Терентьев, есть возможность обжаловать решение в течение месяца, а «признавать ошибки ЦБ не очень любит».