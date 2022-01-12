Россияне в 2021 году купили рекордное число полисов от болезней

Спрос россиян на страховки от несчастных случаев и болезней в 2021 году оказался рекордным за последние десять лет: за девять месяцев прошедшего года их куплено 50 млн раз — почти в два раза больше, чем годом ранее, пишут «Известия». Размер страховых премий увеличился на 40% и превысил 200 млрд рублей, следует из статистики ЦБ.

Страховщики подтвердили резкое повышение спроса на полисы от несчастных случаев и болезней. В 2021 году количество реализованных «СберСтрахованием» полисов по таким программам увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2020 годом и достигло почти 1,4 млн. В СК «МАКС» сборы по полисам от несчастных случаев и болезней за прошедший год увеличились более чем на 60% по сравнению с предыдущим. О рекордных показателях также рассказали в «Росгосстрахе». В «Югории» число проданных полисов от несчастных случаев и болезней за 11 месяцев 2021 года оказалось на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а сумма розничных сборов в этом сегменте составила 164,5 млн рублей.

Полисы, покрывающие риски заболевания COVID-19, пользовались большим спросом, чем классические продукты от несчастных случаев и болезней, в которые такая угроза не включена, сообщил директор департамента страхования имущества физлиц «АльфаСтрахования» Денис Титов. По его словам, рост сборов в компании по таким страховкам в 2021 году составил 10—15%. Руководитель дирекции развития бизнеса компании «Абсолют Страхование» Ольга Якунина связала рекордные продажи в том числе со значительным ростом кредитования. Наиболее высокие показатели демонстрировали компании — лидеры в сфере банковского страхования, отметила эксперт.

Лента новостей ​Страховщики зафиксировали резкий рост спроса на помощь психолога онлайн Спрос на помощь психолога онлайн резко вырос, а пациенты начали активно совмещать очные и дистанционные консультации, свидетельствуют данные телемедицинских консультаций компании «Ренессанс страхование». В частности, спрос на консультации психолога по итогам года вырос в 11 раз, консультации психолога вошли в топ-10 причин обращений за телемедицинскими услугами. 11.01.2022 13:45

Рост показателей также отметили в ВСК и связали его с интересом клиентов к своему здоровью на фоне пандемии и ростом числа оформляемых жилищных ссуд. Рекордный рост премий по полисам от несчастных случаев и болезней в 2021 году обусловлен увеличением розничного объема кредитования и связанных с ним продаж продуктов страхования заемщиков, а также развитием страхования от коронавирусной инфекции, критических заболеваний, для выезжающих за рубеж и внутренних туристов, рассказала старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. На фоне резкого роста числа заболевших клиенты хотели защитить себя и близких, например, от временной потери трудоспособности, отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рынок кредитования значительно вырос в 2021 году, что повлияло на рекордные цифры премий в страховании от несчастных случаев и болезней, согласен директор по рейтингам страховых компаний агентства «НКР» Евгений Шарапов. По его словам, продажи банками таких продуктов — это способ увеличить операционные доходы за счет комиссий.