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​Страховщики зафиксировали резкий рост спроса на помощь психолога онлайн

11.01.2022 13:45
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Спрос на помощь психолога онлайн резко вырос, а пациенты начали активно совмещать очные и дистанционные консультации, свидетельствуют данные телемедицинских консультаций компании «Ренессанс страхование». В частности, спрос на консультации психолога по итогам года вырос в 11 раз, консультации психолога вошли в топ-10 причин обращений за телемедицинскими услугами.

Уточняется, что, несмотря на то, что в топе востребованных телемедицинских специальностей остаются терапевты, педиатры, гинекологи и неврологи, психологи смогли потеснить, например, дерматологов и кардиологов.

«Причина наверняка в изменении спроса на помощь психолога со стороны пациентов. Каких-то специальных усилий по продвижению психологической помощи мы не прикладывали. Как и прежде, психологическая поддержка включена в большинство программ добровольного медицинского страхования, — комментирует генеральный директор «Ренессанс клиники» Алексей Образцов. — С учетом того, что число телемедицинских консультаций в нашей клинике за прошлый год превысило 100 тысяч, эта статистика объективно отражает изменение поведения пациентов».

В компании обратили внимание на еще один интересный новый тренд прошедшего года — появление двух основных моделей поведения пациентов. Основная часть (чуть более 80%) использует телемедицину еще до очного приема — для сокращения длительности лечения. Схема лечения, которую выбирают эти пациенты, — первичная онлайн-консультация, определение тактики лечения и списка необходимых обследований, потом очный прием с готовыми данными анализов, затем при необходимости повторный прием онлайн.

Меньшая часть пациентов предпочитает после первичного очного приема получить второе мнение с помощью телемедицинской консультации или корректировку лечения, если прием вел тот же врач, что принимает в удаленном формате.

«Можно прогнозировать, что трендом станут гибридные продукты, сочетающие телемедицину, анализы, чекапы (проверку состояния здоровья) и создание паспорта здоровья», — комментирует Алексей Образцов.

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