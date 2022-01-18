Исследование: большинство россиян не защищают смартфоны от взлома

Наиболее важную информацию пользователи хранят в электронных почтах, мессенджерах и в фотогалереях своих смартфонов, но более половины респондентов (54%) пренебрегают защитой гаджетов: они не используют ни базовые, ни дополнительные способы защиты от взлома своих ноутбуков, планшетов, смартфонов и другой техники. Об этом говорится в исследовании ESET. Треть (35%) незащищенных пользователей поделились, что просто забывают о необходимости устанавливать защиту, 19% не видят в этом необходимости.

Пытаются избежать хакерских атак на устройства 46% опрошенных россиян. Самый распространенный способ защиты у них — установка антивируса, на втором месте — включение двухфакторной аутентификации, на третьем — использование менеджеров паролей.

Согласно исследованию, наиболее ценную информацию россияне хранят в электронной почте или в мессенджерах (63% ответов), в фотогалереях (53%), в истории браузера (47%), в скачанных файлах (40%), а также в заметках (25%) и в электронном календаре (18%). Только треть (34%) респондентов не дают пользоваться персональной электроникой другим людям. Остальные могут дать их членам семьи, друзьям, коллегам и прочим лицам.

Уверены, что устройства операционной системы iOS лучше защищены от взломов 29% опрошенных, 22% респондентов больше доверяет системе Android, 49% убеждены, что все операционные системы одинаково уязвимы перед вирусами и злоумышленниками.