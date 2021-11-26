ВТБ: четверть россиян не пользуются инструментами защиты от мошенников

Более 80% россиян во втором полугодии сталкивались с мошенниками, пытавшимися украсть средства с банковских счетов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди клиентов ВТБ. Три четверти респондентов используют различные инструменты для защиты своих денег от хищения, а остальные уверены в том, что смогут самостоятельно распознать злоумышленников.

Согласно результатам опроса, наиболее популярный способ защититься от телефонных и других мошенников — блокировка нежелательных звонков, ее используют 58% респондентов. Еще треть опрошенных полагается на определитель номера (35%), четверть устанавливает на гаджеты антивирусные программы (26%), пятая часть использует биометрию (19%). Часть клиентов просто не берет трубку при звонке с незнакомого номера.

Чтобы обезопасить свои средства в Интернете, 40% опрошенных устанавливают длинные сложные пароли и/или используют индивидуальные пароли для каждого сервиса. Также россияне стараются реже пользоваться открытым Wi-Fi, регулярно обновляют операционную систему мобильных устройств и открывают отдельные карты, в том числе цифровые, для покупок в Интернете.

Половина клиентов, не использующих методы защиты от злоумышленников, надеются только на свою способность распознать мошенников, а четверть не знает о доступных для этого инструментах. Еще около 15% никогда не задумывались о технологиях, которые помогут обезопасить их средства.

Лишь 16% опрошенных не сталкивались за последние полгода с попытками хищений. Еще 38% респондентов за второе полугодие пришлось общаться с мошенниками более чем трижды, 44% — от одного до трех раз. Почти на каждого, кто столкнулся с попытками мошенничества, злоумышленники пытались воздействовать по телефону. В 86% случаев они представлялись сотрудниками банков или службы безопасности кредитных учреждений. Треть звонков совершали роботы-автоинформаторы. Четверть из тех, кому звонили мошенники, пообщалась с лжесотрудниками правоохранительных органов, еще по 7% — с якобы работниками государственных организаций или коммерческих компаний. Также отмечены случаи мошеннических звонков по объявлениям на известных маркетплейсах.

Пятой части респондентов мошенники направляли СМС и сообщения в мессенджерах. Чаще всего — в 59% случаев — они также представлялись сотрудниками банка. Почти столько же подозрительных сообщений приходило с неизвестных номеров. Порядка 10% клиентов сталкивались с другими видами мошенничества: получали подозрительные сообщения по электронной почте, личные сообщения в соцсетях или популярных сервисах по продаже имущества, а также заходили на поддельные интернет-страницы или видели фишинговые баннеры. Еще 5% респондентов обнаруживали на своих гаджетах вредоносные программы.

Самыми опасными способами хищения средств опрошенные считают вредоносные ссылки, приходящие в мессенджерах или по электронной почте, и телефонное мошенничество (их отметили 54% и 53% респондентов соответственно). Половина клиентов опасается телефонных мошенников, вирусных программ на устройствах и фишинга. Треть боится скимминга и кражи данных через незащищенные сети Wi-Fi.

«Из-за активизации мошенников на первый план сегодня выходит вопрос безопасности средств на счетах. Каждый из нас уже неоднократно сталкивался с телефонными звонками, которые злоумышленники совершают для выманивания средств. Набирают популярность гибридные атаки, когда звонки дополняются фишинговыми интернет-страницами. ВТБ постоянно совершенствует системы защиты со стороны банка: с начала года мы отразили более 1 миллиона мошеннических атак и спасли свыше 14 миллиардов средств клиентов, это на 66% больше, чем год назад. Но мы рекомендуем клиентам всегда быть бдительными и использовать современные инструменты защиты, а также предлагаем им подключить страховку карт и счетов, она позволит покрыть потери, даже если злоумышленникам все же удастся похитить ваши деньги», — комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.