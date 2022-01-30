Изменения по картам за неделю

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Росбанк улучшил условия по кредитным картам для новых клиентов — теперь снимать наличные и переводить средства с карты на карту можно без комиссии. Новые условия действуют для клиентов, которые оформили кредитную карту «#МожноВСЁ» или «#120подНОЛЬ» с 25 января 2022 года. Комиссия за переводы со счета кредитной карты остается прежней: 4,9% + 290 рублей. Для новых клиентов доступна бесплатная доставка карты, для этого необходимо заполнить заявку на сайте и согласовать время получения.

Почта Банк, Россельхозбанк и Альфа-Банк предлагают своим клиентам — держателям карт Visa для бесконтактных платежей использовать брелок с функцией бесконтактной оплаты ISBC Pay. Его можно приобрести на сайте ISBC Pay. Для оформления заказа достаточно указать электронную почту, ввести данные (пластиковой или виртуальной) карты с адресом для доставки, а после ее получения активировать c помощью СМС-подтверждения от банка. В устройстве активируется весь платежный функционал карты со всеми привилегиями и преимуществами банковского продукта. Брелоки ISBC Pay выполнены из пластика и покрыты специальным составом, защищающим краски от выгорания, механических повреждений и влаги, оформление брелока можно выбрать из более чем 100 вариантов. Безопасность брелоков обеспечена встроенным NFC-модулем и подтверждена сертификацией платежной системы Visa. При необходимости от брелока можно отвязать карту, заменить ее или заблокировать — все это можно сделать на сайте или в мобильном приложении Fidesmo.

Банковские карты платежной системы «Мир» стало возможно применять для оплаты в магазине приложений AppGallery. Владельцы банковских карт «Мир» смогут оплачивать покупки в любимых играх и приложениях, используя все преимущества карты. Для того чтобы начать ею расплачиваться, пользователям необходимо при оплате покупки на платежной странице, в разделе «Добавить новую карту», ввести реквизиты своей карты «Мир».