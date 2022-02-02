Российские банки одолжили ИП рекордную сумму

Российские банки по-прежнему боятся кредитовать индивидуальных предпринимателей, и много займов выдается через МФО, пишет «Коммерсант», уточняя, что при этом объем долга на рынке достиг 717 млрд рублей — рекордного значения с 2008 года. Предыдущий максимум (699 млрд рублей) был установлен в середине 2014 года.

Среди основных отраслей, индивидуальные предприниматели из которых обращаются за кредитами, в банках указали на розничную торговлю, предприятия из сферы сервиса, организации общественного питания и предпринимателей, оказывающих бытовые услуги.

По словам директора дивизиона малого и микробизнеса СберБанка Алексея Шашкина, темп роста спроса на кредиты со стороны ИП в целом соответствует общему темпу роста спроса на кредиты со стороны МСП. Опыт 2020 и 2021 годов показывает, что запуск дополнительных мер господдержки активно стимулирует спрос на кредиты со стороны всех субъектов МСП, отметил он.

В ПСБ рост кредитования связывают с поступательным развитием этого сегмента: с 2019 года число ИП увеличивается ежегодно на 10%. По оценке банка, росту количества индивидуальных предпринимателей способствует также и программа самозанятости, внесла свои коррективы и пандемия: часть предпринимателей перерегистрировалась из ООО в ИП.

Вместе с тем отношение портфеля ссуд к выручке ИП говорит о том, что сегмент недокредитован. «Кредит в банке получить им сложно, должно, что называется, повезти, банк должен в тебя поверить», — пояснил гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Эксперты называют сегмент «серым для банков», что тормозит темпы кредитования. ИП с точки зрения отчетности не самый прозрачный для банков сегмент, поэтому его закредитованность пока еще невысокая, добавил управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Михаил Доронкин. У ИП непрозрачная отчетность (по сути, книга учета дохода и расходов), которая не дает понимания для банков схемы ведения ими бизнеса, поэтому банки осторожничают, согласился эксперт компании Accenture в России Ирина Одинаева.

В результате большая часть ИП берет микрозаймы, а не кредиты в банках. Так, по данным ЦБ по состоянию на середину 2021 года, 44% государственных МФО финансируют клиентов из малого и среднего бизнеса с отказами в банках, в коммерческих МФО это доля оценивается в 29%. Более того, существенная часть бизнесменов кредитуются просто как физлица. Как отметил Доронкин, предприниматель берет формально потребительский кредит, но тратит его на развитие или поддержание бизнеса. Распространена схема кредитования предпринимателей и через частных инвесторов, но объемы этого рынка неизвестны, добавил Грибанов.

Интерес предпринимателей к кредитованию будет расти в связи с восстановлением потребительского спроса и прохождением зимнего пика коронавирусной эпидемии, ожидает руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков. «Политика регулятора в отношении сдерживания инфляции и восстановления экономической активности окажет поддержку малому бизнесу и позволит расширять оборотные средства и начинать новые инвестиционные проекты с помощью кредитных решений», — говорит он. Однако, предупреждает эксперт, доступность кредитных средств в связи с ростом ключевой ставки снизится.