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Исследование: бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе

02.02.2022 20:04
2 135
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Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Несмотря на повышение цен на бензин в 2021—2022 годах, Россия занимает второе место в Европе по дешевизне этого вида топлива. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг.

По данным исследования, в абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 35,7 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 51,3 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом прошлого года цена на 95-й бензин в нашей стране выросла на 8,6%, а на дизельное топливо — на 11,3%.

Отмечается, что третье место по дешевизне бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где бензин стоит около 61 российского рубля за литр. Четвертое место занимает Украина. В пересчете на рубли литр 95-го бензина автолюбителям в этой стране обойдется в 81,9 рубля. Далее следуют в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Самый дорогой бензин в Европе продается в Нидерландах: в пересчете на российскую валюту — 169,1 рубля за литр. В Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции литр бензина обойдется дороже 150 рублей. В большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо.

При этом самое дешевое дизельное топливо продается в России — 54,4 рубля за литр. Низкие цены на дизельное топливо отмечены также в Казахстане, Белоруссии и на Украине — менее 80 рублей за литр. Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции — 172,4 рубля за литр. Также более 140 рублей литр дизельного топлива стоит в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Бельгии и в Нидерландах.

Абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенно стоимость бензина увеличилась в Литве (плюс 31,7%), Болгарии (плюс 31,5%) и в Люксембурге (плюс 30,6%). Всего же в 14 странах рост составил более 25%. Самая низкая динамика была в России (плюс 8,6%), Португалии (плюс 14,8%) и в Белоруссии (плюс 16,7%). Ситуация с изменением цен на дизельное топливо была схожа с динамикой цен на бензин. Стоимость дизельного топлива также выросла во всех странах, при этом в России темп роста был самый низкий.

Федеральная антимонопольная служба не ожидает, что цены на бензин и дизельное топливо резко вырастут в 2022 году. Об этом заявил глава службы Максим Шаскольский в интервью RTVI, передает ТАСС.

 29.12.2021 14:59

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Комментарии

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loplop
02.02.2022 20:26
<p>Про зартплаты еще исследования давай! И сколько на среднюю зарплату бензина купить можно там и тут.</p>
9
ugor
ugor
03.02.2022 07:11
<p>Есть куда повышать ещё? Догоним Европу и перегоним!</p>
1
alekseysmr
03.02.2022 07:44
<p>А по ДЕШЕВИЗНЕ ПЕНСИЙ и пенсионеров, вынужденных шастать по помойкам за просрочкой из пятерочек, мы однозначно первые в европе, Деды не зря воевали, германию победили, которая за 30 млн наших погибших и сожженные деревни вместе с жителями так НИЧЕГО и не заплатила</p>
5
Andr799
03.02.2022 09:39
<p>Когда тоже самое напишут про зарплаты, тогда можно рапортовать об успехах. А пока, времени на раскачку нет! </p>
5

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