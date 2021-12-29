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ФАС не ожидает резкого роста цен на бензин и дизель в 2022 году

29.12.2021 14:59
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ТАСС

Федеральная антимонопольная служба не ожидает, что цены на бензин и дизельное топливо резко вырастут в 2022 году. Об этом заявил глава службы Максим Шаскольский в интервью RTVI, передает ТАСС.

Шаскольский отметил, что оптовые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снижаются уже длительное время и находятся на уровне начала 2021 года. При этом растут цены на зимнее дизельное топливо из-за сезонного спроса, добавил глава ФАС.

«Вопрос в том, чтобы было насыщение внутреннего рынка. Если на внутреннем рынке будет достаточно — соответственно, достаточно объемов на бирже, и будет снижение цены и на 2022 год, — сказал он. — Мы не ожидаем какого-то резкого роста [цен]. Тем более демпферный механизм, который существует, — он эффективен, он регулярно корректируется и позволяет цены сдерживать».

По словам Шаскольского, в России сейчас цены на бензин в разы ниже, чем в соседних странах, в том числе благодаря демпферу.

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы; в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

С 1 мая начал работать уже скорректированный демпферный механизм. Если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, Министерство энергетики РФ может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компаниями новые топливные соглашения по ценам на АЗС.

Глава антимонопольного ведомства также сообщил, что ФАС нашла признаки нарушений антимонопольного законодательства на рынке топлива, которые могли привести к росту цен, и подозревает крупную нефтяную компанию в диспаритете поставок топлива на экспорт.

«Есть крупная компания, которая большую часть своей продукции отправляет на экспорт вместо того, чтобы насыщать внутренний рынок. Из-за этого происходит дефицит в регионе, из других регионов перенаправляется топливо для насыщения того региона, в котором работает эта компания, и, соответственно, мы получаем рост цен», — сказал Шаскольский. При этом он не стал называть компанию.

По словам главы ФАС, служба проводит проверку по факту роста цен на рынке топлива и нашла «определенные признаки нарушений».

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, биржевая цена зимнего дизельного топлива в 2021 году выросла на 36% — до 65,7 тыс. рублей за тонну, летнего — на 12%. При этом автомобильные бензины к концу года даже немного снизились в цене по отношению к уровню на начало года.

В 2021 году цены на бензин выросли почти во всех регионах (за исключением Чукотского автономного округа, где цены не изменились), при этом темпы роста в разных регионах существенно отличались, говорится в исследовании агентства «РИА Рейтинг». Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого АО, меньше всего — жители Чеченской Республики.

 21.12.2021 14:10

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