ФАС не ожидает резкого роста цен на бензин и дизель в 2022 году

Федеральная антимонопольная служба не ожидает, что цены на бензин и дизельное топливо резко вырастут в 2022 году. Об этом заявил глава службы Максим Шаскольский в интервью RTVI, передает ТАСС.

Шаскольский отметил, что оптовые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снижаются уже длительное время и находятся на уровне начала 2021 года. При этом растут цены на зимнее дизельное топливо из-за сезонного спроса, добавил глава ФАС.

«Вопрос в том, чтобы было насыщение внутреннего рынка. Если на внутреннем рынке будет достаточно — соответственно, достаточно объемов на бирже, и будет снижение цены и на 2022 год, — сказал он. — Мы не ожидаем какого-то резкого роста [цен]. Тем более демпферный механизм, который существует, — он эффективен, он регулярно корректируется и позволяет цены сдерживать».

По словам Шаскольского, в России сейчас цены на бензин в разы ниже, чем в соседних странах, в том числе благодаря демпферу.

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы; в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

С 1 мая начал работать уже скорректированный демпферный механизм. Если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, Министерство энергетики РФ может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компаниями новые топливные соглашения по ценам на АЗС.

Глава антимонопольного ведомства также сообщил, что ФАС нашла признаки нарушений антимонопольного законодательства на рынке топлива, которые могли привести к росту цен, и подозревает крупную нефтяную компанию в диспаритете поставок топлива на экспорт.

«Есть крупная компания, которая большую часть своей продукции отправляет на экспорт вместо того, чтобы насыщать внутренний рынок. Из-за этого происходит дефицит в регионе, из других регионов перенаправляется топливо для насыщения того региона, в котором работает эта компания, и, соответственно, мы получаем рост цен», — сказал Шаскольский. При этом он не стал называть компанию.

По словам главы ФАС, служба проводит проверку по факту роста цен на рынке топлива и нашла «определенные признаки нарушений».



По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, биржевая цена зимнего дизельного топлива в 2021 году выросла на 36% — до 65,7 тыс. рублей за тонну, летнего — на 12%. При этом автомобильные бензины к концу года даже немного снизились в цене по отношению к уровню на начало года.