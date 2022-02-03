Рынок POS-кредитования в 2021 году вырос на 26%

Общий объем рынка POS-кредитования — рассрочки и займов на покупку товаров непосредственно в торговых точках или в онлайн-ретейле — за 2021 год вырос более чем на четверть, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Тинькофф Кредит Брокера». В других банках тенденцию подтвердили.

По данным «Тинькофф Кредит Брокера», рынок рассрочки и POS-кредитования в прошлом году, увеличившись на 26%, достиг 400 млрд рублей. Так, в «Ренессанс Кредите» объем выдач таких продуктов увеличился на 35% в 2021 году, в МТС Банке — на 66%, а в «Сбере» — в 4,6 раза до 28,7 млрд рублей. В «Ситилинке» оборот по услугам кредитования увеличился в два раза по сравнению с 2020 годом. Среди кредитных брокеров самую сильную динамику роста показал «Тинькофф Кредит Брокер»: объем выдач рассрочек и POS-кредитов в 2021 году увеличился сразу в три раза до 53 млрд рублей.

В кредитном бюро «Эквифакс» отметили, что в среднем ежемесячно в 2021 году выдавалось 465 тыс. POS-кредитов на 16,2 млрд рублей. Объем кредитования в этом сегменте вырос в первую очередь за счет увеличения среднего размера займа с 39,5 тыс. рублей до почти 48 тыс. рублей, следует из данных сервиса по подбору кредитов кредитного бюро ОКБ «Кредистория». В Почта Банке оценили рост среднего чека более чем на 20% до 46 тыс. рублей.

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Позитивная динамика рынка связана с существенным упрощением и ускорением процесса получения рассрочки и кредита, а также активным ростом электронной коммерции, считает директор по продажам «Тинькофф Кредит Брокера» Максим Иванов: по информации РАЭК, онлайн-продажи выросли на 30% за прошедший год. Иванов подчеркнул, что доля рассрочек и POS-кредитов, выданных «Тинькофф Кредит Брокером» онлайн-бизнесам, в общем объеме выдач выросла до 76%.

Как рассказал старший вице-президент по развитию каналов продаж и обслуживанию клиентов банка «Ренессанс Кредит» Андраник Захарян, весь рынок вернулся к допандемийным показателям розничных продаж: восстанавливаются как федеральные сети, так и локальные партнеры. По его словам, для клиентов POS-кредит выгоднее, проще и понятнее, чем другие продукты, например кредитные карты и нецелевые ссуды.

Захарян также обратил внимание на появление совершенно новых способов оплаты, таких как BNPL, которые в будущем могут повлиять на привычки покупателей. «В 2021 году в РФ некоторыми игроками был реализован новый механизм BNPL (оплата равными долями), доказавший свою эффективность в e-commerce на европейском и некоторых других рынках. Но BNPL пока малоизвестен клиентам в РФ, и до конца неясно, как будет регулироваться», — пояснил он.

Наиболее часто потребители приобретают в рассрочку или кредит смартфоны, ноутбуки и телевизоры, холодильники, газовые плиты и стиральные машины, сообщила руководитель группы развития POS-кредитования «Ситилинка» Виктория Малых. Она подтвердила, что на рост рынка POS-займов оказывает влияние развитие e-commerce, цифровизация населения и переход клиентов в онлайн, в том числе из-за пандемии.