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Росбанк предлагает кредит наличными с новой опцией «выбери ставку»

07.02.2022 11:24
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Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru
Темы
Росбанк

Росбанк запустил новую опцию «Выбери ставку», с которой клиенты могут уменьшать процентную ставку и ежемесячные платежи по кредиту наличными, сообщили в кредитной организации.

Уточняется, что при оформлении договора клиент может подключить эту опцию и выбрать один из вариантов снижения стоимости кредита. Опция платная — ее стоимость будет включена в сумму кредита.

Итоговый размер ставки зависит от категории клиента и наличия дополнительной услуги по страхованию жизни:

  • от 2,9% для зарплатных клиентов;
  • от 3,2% для сотрудников бюджетных организаций;
  • от 3,7% для остальных клиентов.

Минимальную ставку 2,9% получают зарплатные клиенты, которые при оформлении кредита подключили опцию «Выбери ставку» и заключили договор страхования жизни.

«Заполнить заявку на потребительский кредит можно на сайте банка — решение вы узнаете мгновенно. Получить детальную информацию и оформить кредитный продукт можно в любом отделении Росбанка», — пояснили в банке.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Логотип "Росбанка" Наталья Бедретдинова

Наталья Бедретдинова

руководитель центра по работе с клиентскими обращениями, деп...
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