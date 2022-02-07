Росбанк предлагает кредит наличными с новой опцией «выбери ставку»

Росбанк запустил новую опцию «Выбери ставку», с которой клиенты могут уменьшать процентную ставку и ежемесячные платежи по кредиту наличными, сообщили в кредитной организации.

Уточняется, что при оформлении договора клиент может подключить эту опцию и выбрать один из вариантов снижения стоимости кредита. Опция платная — ее стоимость будет включена в сумму кредита.

Итоговый размер ставки зависит от категории клиента и наличия дополнительной услуги по страхованию жизни:

от 2,9% для зарплатных клиентов;

от 3,2% для сотрудников бюджетных организаций;

от 3,7% для остальных клиентов.

Минимальную ставку 2,9% получают зарплатные клиенты, которые при оформлении кредита подключили опцию «Выбери ставку» и заключили договор страхования жизни.

«Заполнить заявку на потребительский кредит можно на сайте банка — решение вы узнаете мгновенно. Получить детальную информацию и оформить кредитный продукт можно в любом отделении Росбанка», — пояснили в банке.