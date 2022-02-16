Мошенники начали обманывать россиян через фейковые приложения для инвестиций в газ

В Play Market появились фальшивые приложения, предлагающие россиянам инвестировать в газ, пишут «Известия» со ссылкой на компанию InfoSecurity a Softline. Мошенники убеждают россиян вложить деньги, однако вывести их из проекта невозможно.

Названия фейковых приложений, которые стали массово появляться в Play Store, эксплуатируют слова «Газпром» и «инвестиции» в разных сочетаниях: «Инвестиции в «Газпром», «ГазИнвест», «ГазАктив Инвест». Иконки большинства из них похожи на эмблему «Газпрома». У каждого из них более 500 скачиваний. Утилиты имеют оценки выше четырех звезд и большинство отличных отзывов. Однако есть и отдельные негативные комментарии — пользователи пишут: «Это не «Газпром», «развод», «фейк и блеф».

Приложения практически идентичны по наполнению: на первом экране сообщается, что «Газпром» разрешил торговать газом, и в видеоролике заявляется, что в 2019 году Госдума приняла закон о возможности «микроинвестиций в «Газпром». Затем предлагается заполнить форму обратной связи, после чего пользователю перезванивает «консультант». Он предлагает вложиться в один из проектов — «Сила Сибири», «Северный поток» или «Турецкий поток». Также в приложениях приводятся якобы цитата предправления «Газпрома» Алексея Миллера и фейковая лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера (по данным ЦБ, «Газпром-Инвеста» нет в соответствующем реестре).

В «Газпроме» сообщили, что не имеют никакого отношения к подобным «платформам». Там добавили: компания принимает меры по противодействию мошенничеству, в том числе на официальных интернет-ресурсах «Газпрома» общественность информируют о том, как распознать основные схемы, и направляют в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам адреса фейковых сайтов. Клиентов также может ввести в заблуждение то, что легальное приложение для торговли на бирже — «Газпромбанк Инвестиции» — имеет схожее название (сам Газпромбанк входит в топ-5 по активам в России).

В финорганизации сообщили, что постоянно мониторят сайты и магазины приложений. Если кто-то копирует визуальное оформление брокера или его название, то она взаимодействует с хостинг-провайдерами и магазинами приложений, направляя запросы на блокировку ресурсов. За 2021 год было заблокировано более 30 мошеннических сайтов, подавляющее большинство которых предлагало «инвестирование» в «газовые» проекты, подчеркнули в «Газпромбанк Инвестиции».

Фишинговые сайты «Газпром Инвестиций» стали появляться около трех лет назад — за это время было создано более 10 тыс. фейковых ресурсов, сообщил замгендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко. При этом мобильные приложения по той же тематике начали появляться недавно — в январе 2022-го. «Схема проста: после того как человек оставляет заявку, ему присылают ссылку на фейковую биржу. Для того чтобы начать торговать, необходимо внести первоначальную сумму, к примеру 150 долларов. После получения денег от нескольких десятков жертв биржа переезжает на новый адрес. Оценить количество пострадавших невозможно в принципе. Но с учетом того, что схема предельно активна, она приносит стабильную прибыль. Ссылки распространяются преимущественно через рекламу и спам», — рассказал Сергиенко.

Приложения, которые пользователи скачивают в Play Market, проверяются системой безопасности «Google Play Защита», сообщили в компании. Там уточнили, что делают это как во время установки, так и после: устройство периодически сканируется на наличие вредоносных приложений. Если «Google Play Защита» обнаруживает потенциально опасное ПО, она отправляет уведомление пользователям и блокирует приложение, подчеркнули в Google.