Рентабельность активов страховщиков составила 7,1% по итогам III квартала 2018 года, достигнув максимума за последние два года. Об этом говорится в опубликованном Банком России «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» , ключевые выводы которого представлены в релизе регулятора.

Как поясняют в ЦБ, такой динамике рентабельности активов способствовал значительный рост показателей по видам страхования, отличным от страхования жизни, наряду с увеличением доходов страховщиков от инвестиционной деятельности.

При этом основной тенденцией в направлении инвестиций страховых компаний остается увеличение вложений в государственные и муниципальные ценные бумаги. Это связано как с их положительной динамикой, так и с увеличением взносов по инвестиционному страхованию жизни, для которого вложения в госбумаги составляют основу портфеля.

Совокупные активы страховщиков на конец III квартала превысили 2,8 трлн рублей, увеличившись более чем на 20% по сравнению со значением, зафиксированным в 2017 году. Отношение активов к ВВП выросло до 2,81% (плюс 0,2 процентного пункта по сравнению с показателем годом ранее).

В III квартале 2018 года годовой темп прироста страховых взносов увеличился в два раза по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущего года и составил 14,4%, объем собранных страховых премий достиг 362,1 млрд рублей. Рост рынка поддерживался добровольными видами страхования (95% прироста рынка), в первую очередь страхованием жизни. Отношение страховых премий к ВВП по итогам III квартала составило 1,42% (плюс 0,03 п. п. за год).

Динамика количества заключенных договоров опережает динамику взносов — темпы прироста в III квартале достигли 22%. В аналогичный период 2017 года наблюдалось снижение показателя (на 11,4%). В III квартале было заключено 56,1 млн договоров. Традиционно большая их часть (почти 90%) приходится на розничное страхование. Причем спрос на страховые услуги рос схожими темпами со стороны как физических (на 21,7%), так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (на 24,9%).



Наибольший прирост количества заключенных договоров среди основных видов страхования в III квартале вновь наблюдался в страховании жизни (на 56,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Кроме того, существенно увеличилось число договоров страхования имущества юридических лиц (на 27,7%) и автокаско (на 22,3%).

