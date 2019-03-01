Яринтербанк предлагает вклад «Весна». Депозит оформляется на 365 дней под 8,1% годовых.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежеквартально на счет вклада до востребования или капитализируются.

«При досрочном расторжении договора вклада до 91-го дня проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования, от 91-го до 181-го дня (включительно) — 7,4%, от 181-го дня — 7,7% годовых», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.