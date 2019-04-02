Виртуальный мобильный оператор Сбербанка под брендом «СберМобайл» расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня сервисы связи стали доступны еще в 15 субъектах РФ: Владимирской, Кировской, Курганской, Нижегородской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае, Татарстане, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Как напоминают в Сбербанке, запуск мобильного виртуального оператора «СберМобайл» состоялся 26 сентября 2018 года. До текущего момента его услуги были доступны жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей. Таким образом, география присутствия оператора расширилась до 32 регионов.

«Абоненты «СберМобайла» смогут собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями: выбрать необходимое количество минут и сообщений, объем трафика и настроить безлимитные мобильные опции. Стоимость оптимального пакета услуг, который включает 15 Гб мобильного Интернета, 400 минут разговора и 50 СМС, составляет от 249 до 349 рублей в зависимости от региона», — отмечается в сообщении.

Генеральный директор компании «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян перечисляет преимущества виртуального оператора: «Удобные каналы продаж и обслуживания, тарифы-конструкторы, повышенные бонусы «Спасибо», контроль расходов 24/7 в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». «В преддверии сезона отпусков немаловажной станет возможность не только бесплатно пользоваться мобильным приложением «СберМобайл» в международном роуминге, но и звонить из мобильного приложения в сети Wi-Fi на любые номера по всему миру на условиях домашнего тарифа», — добавляет Гурджиян.

В релизе уточняется, что, пополняя баланс через мобильное приложение «СберМобайл», абоненты оператора, являющиеся участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», смогут накапливать повышенные бонусы «Спасибо» (до 30% от суммы пополнения). Скачать приложение можно в App Store и Google Play.



Получить сим-карту и подключиться к мобильному оператору можно в любом отделении Сбербанка в соответствующих регионах. Заказать сим-карту можно и на сайте оператора.