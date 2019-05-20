Пользователи пожаловались на сбои в работе мобильного приложения Альфа-Банка. Также это подтверждают данные на портале Downdetectоr.

Жалобы касаются входа в приложение — об этом сообщают 59% пользователей, еще 21% клиентов не могут перевести деньги и 18% — не могут совершить платежи по картам. В комментариях также указывают на проблемы в работе горячей линии.

В своем Twitter кредитная организация сообщает пользователям, что о проблеме уже известно и идет работа над ее устранением.

О проблеме знаем, уже исправляем всё

— Альфа-Банк (@alfabank) 20 мая 2019 г.





«Ввиду произошедшего технического сбоя у части клиентов Альфа-Банка наблюдается недоступность ряда сервисов банка. Специалисты банка работают над решением проблемы, в ближайшее время работоспособность сервисов будет восстановлена», — прокомментировали в пресс-службе банка.